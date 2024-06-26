В Свердловской области названы зарплаты самых высокооплачиваемых специалистов

Также в числе лидеров списка значатся руководители групп разработок. В среднем, на 10 тысяч меньше зарабатывают коммерческие директора. Они расположились на второй позиции. Оплату в размере 170 тысяч предлагают директору по информационным технологиям. И последнее место забирает должность арт-директора. За его работу работодатель готов выложить около 90 тысяч.