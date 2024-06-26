В Свердловской области названы зарплаты самых высокооплачиваемых специалистов

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Во втором квартале нынешнего года наиболее высокую заработную плату среди топ-специалистов получали генеральные и исполнительные директора. Средние показатели из заработной платы составили 200 тысяч рублей. Такую информацию предоставил сервис по поиску работы и подбору персонала Headhunter.
Также в числе лидеров списка значатся руководители групп разработок. В среднем, на 10 тысяч меньше зарабатывают коммерческие директора. Они расположились на второй позиции. Оплату в размере 170 тысяч предлагают директору по информационным технологиям. И последнее место забирает должность арт-директора. За его работу работодатель готов выложить около 90 тысяч.
По данным «Авито Работы» за последний год прирост среднего показателя зарплаты по Екатеринбургу составил 11%.
Ранее были названы топ-3 самые востребованные профессии в Свердловской области.