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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Свердловской области названы зарплаты самых высокооплачиваемых специалистов

В Свердловской области названы зарплаты самых высокооплачиваемых специалистов

26 июня 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney
Согласно составленному списку, топ-менеджерам Свердловской области работодатели готовы платить более 200 тысяч рублей.

Во втором квартале нынешнего года наиболее высокую заработную плату среди топ-специалистов получали генеральные и исполнительные директора. Средние показатели из заработной платы составили 200 тысяч рублей. Такую информацию предоставил сервис по поиску работы и подбору персонала Headhunter.

Также в числе лидеров списка значатся руководители групп разработок. В среднем, на 10 тысяч меньше зарабатывают коммерческие директора. Они расположились на второй позиции. Оплату в размере 170 тысяч предлагают директору по информационным технологиям. И последнее место забирает должность арт-директора. За его работу работодатель готов выложить около 90 тысяч.

По данным «Авито Работы» за последний год прирост среднего показателя зарплаты по Екатеринбургу составил 11%.

Ранее были названы топ-3 самые востребованные профессии в Свердловской области.

#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Свердловская область#Статистика#Зарплата#Вакансии#Екатеринбург
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