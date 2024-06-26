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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В центре Екатеринбурга уберут трамвайную линию

В центре Екатеринбурга уберут трамвайную линию

26 июня 2024, 10:48
Фото: Е1
В центре Екатеринбурга будут убраны часть старинной трамвайной ветки на перекрестке улиц 8 марта — Малышева.

Во время ремонтных работ, которые будут проводиться на улице Малышева, рабочие ликвидируют оставшуюся часть линии. Работы будут завершены к середине осени 2024 года, рассказал заммэра Алексей Бубнов.

Трамвайная ветка была проложена в 1929 году, а в 1986 году ее разобрали, так как строилась станция метрополитена «Площадь 1905 года». Однако во время прежнего демонтажа часть рельсов осталась на месте.

Напомним, в Нижнем Тагиле у трамваев начала появляться дорожная разметка. Ее сделали в центральной части города.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Город#История#Рельсы#Трамвай#Трамвайные пути#Ремонтные работы#Демонтаж#Общественный транспорт#Екатеринбург
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