В центре Екатеринбурга уберут трамвайную линию

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Во время ремонтных работ, которые будут проводиться на улице Малышева, рабочие ликвидируют оставшуюся часть линии. Работы будут завершены к середине осени 2024 года, рассказал заммэра Алексей Бубнов.
Трамвайная ветка была проложена в 1929 году, а в 1986 году ее разобрали, так как строилась станция метрополитена «Площадь 1905 года». Однако во время прежнего демонтажа часть рельсов осталась на месте.
Напомним, в Нижнем Тагиле у трамваев начала появляться дорожная разметка. Ее сделали в центральной части города.