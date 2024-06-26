tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Водитель уснул за рулем и съехал с дороги на трассе Екатеринбург — Тюмень

Водитель уснул за рулем и съехал с дороги на трассе Екатеринбург — Тюмень

26 июня 2024, 03:54
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель грузовика уснул и съехал с дороги на трассе Екатеринбург — Тюмень.

Водитель ехал по трассе из Екатеринбурга в сторону поселка Пышма. В какой-то момент он заснул и потерял контроль над управлением. Из-за этого он съехал с дороги, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В результате аварии у водителя оказалась сломана голень. Пострадавшего свердловчанина отвезли в медучреждение, чтобы оказать ему помощь. Транспортное движение на участке дороги не ограничено.

Напомним, в июне 2024 года на трассе под Невьянском водитель грузовика, уснувший за рулем, влетел в грузовую машину, стоявшую на обочине.

Водитель иномарки врезался в дерево под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчик на велосипеде столкнулся с автомобилем на трассе в Нижнесергинском районеПьяный водитель протаранил автомобиль на трассе под Нижним ТагиломВодитель грузовика съехал в кювет на Серовском тракте
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Трасса#Тюмень#Водитель#Пострадавший#ЧП#Грузовик#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Более 240 проездов во дворах на Вагонке в Нижнем Тагиле требуют ремонта
Вчера, 08:04
Что вырастят, то и съедят: в Екатеринбурге депутат хочет послать школьников на грядки
Вчера, 16:20
Самозанятым в Нижнем Тагиле грозят суды за неуплату налогов
Вчера, 06:36
Пропавшую девочку из Нижнего Тагила нашли в Челябинске
Сегодня, 04:16
В исторической школе Нижнего Тагила начался капремонт
Сегодня, 03:37
Семья медиков из Верхней Пышмы завоевала престижную премию
Сегодня, 03:40