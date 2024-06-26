Водитель уснул за рулем и съехал с дороги на трассе Екатеринбург — Тюмень

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Водитель ехал по трассе из Екатеринбурга в сторону поселка Пышма. В какой-то момент он заснул и потерял контроль над управлением. Из-за этого он съехал с дороги, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В результате аварии у водителя оказалась сломана голень. Пострадавшего свердловчанина отвезли в медучреждение, чтобы оказать ему помощь. Транспортное движение на участке дороги не ограничено.
Напомним, в июне 2024 года на трассе под Невьянском водитель грузовика, уснувший за рулем, влетел в грузовую машину, стоявшую на обочине.