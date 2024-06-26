За убийство женщины свердловчанина приговорили к 13 годам тюрьмы

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В сентябре 2023 года в поселке Уфимский Свердловской области по подозрению в убийстве был задержан местный житель Евгений Бакунин. В ходе следствия выяснилось, что по предварительному сговору со своей 19-летней сожительницей, мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, набросился на мать девушки, замотал голову стрейч-пленкой, в результате чего женщина задохнулась.
Как следует из сообщения Следственного управления по Свердловской области, суд постановил признать мужчину виновным в убийстве женщины и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. На процессе обвиняемый вину в содеянном признал. Дочь жертвы была также привлечена к ответственности за соучастие в преступлении. Она была признана невменяемой. Теперь в ее отношении рассматривается вопрос о психиатрическом лечении.
Напомним, ранее в Екатеринбурге пьяный мужчина чуть не убил ножом своего соседа.