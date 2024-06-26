За убийство женщины свердловчанина приговорили к 13 годам тюрьмы

Как следует из сообщения Следственного управления по Свердловской области, суд постановил признать мужчину виновным в убийстве женщины и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. На процессе обвиняемый вину в содеянном признал. Дочь жертвы была также привлечена к ответственности за соучастие в преступлении. Она была признана невменяемой. Теперь в ее отношении рассматривается вопрос о психиатрическом лечении.