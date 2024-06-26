tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

За убийство женщины свердловчанина приговорили к 13 годам тюрьмы

За убийство женщины свердловчанина приговорили к 13 годам тюрьмы

26 июня 2024, 11:41
Фото: 1MI
Житель Свердловской области, задушивший маму сожительницы, отправился в колонию. Суд приговорил убийцу к 13 годам лишения свободы.

В сентябре 2023 года в поселке Уфимский Свердловской области по подозрению в убийстве был задержан местный житель Евгений Бакунин. В ходе следствия выяснилось, что по предварительному сговору со своей 19-летней сожительницей, мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, набросился на мать девушки, замотал голову стрейч-пленкой, в результате чего женщина задохнулась.

Как следует из сообщения Следственного управления по Свердловской области, суд постановил признать мужчину виновным в убийстве женщины и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. На процессе обвиняемый вину в содеянном признал. Дочь жертвы была также привлечена к ответственности за соучастие в преступлении. Она была признана невменяемой. Теперь в ее отношении рассматривается вопрос о психиатрическом лечении.

Напомним, ранее в Екатеринбурге пьяный мужчина чуть не убил ножом своего соседа.

Полицейский в Екатеринбурге получил срок за халатность после убийства человека
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростка убило молнией во время рыбалки на Каме в Пермском краеЖительница Свердловской области с приставами забрала сына от сожителя-абьюзераДвое жителей Серова убили собаку на глазах девочки и выбросили ее тело в мусорный бак
#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Суд#Убийство#Криминал#Следствие#Екатеринбург
Подпишитесь
Средняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась до 62,5 тысяч рублей
Сегодня, 09:16
Массовый сбой в работе WhatsApp* произошел в Свердловской области
Сегодня, 06:15
Фильм о поисковом отряде из Екатеринбурга победил на престижном фестивале
Сегодня, 08:13
Экскурсионный трамвай сошел с рельсов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:27
В исторической школе Нижнего Тагила начался капремонт
Сегодня, 03:37
С погибшим на СВО жителем села попрощаются под Нижним Тагилом
Сегодня, 05:56