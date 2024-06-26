Ждут за 2 км от точки: свердловчане массово жалуются на «промахи» таксистов

Екатеринбурженка Ирина с вечера заказала машину на «Яндекс.Такси» на 5:30 утра. Однако уехать у нее получилось только с третьей попытки. Первый раз водитель встал, по его словам, «у шлагбаума», и женщина просто не смогла его найти. Во второй раз машина также подъехала не к дому, а встала на светофоре. Когда Ирина бросилась к ней с тяжелыми сумками, водитель завелся и уехал — стоять в том месте было запрещено. И только третий водитель забрал ее с нужной точки.