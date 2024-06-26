Ждут за 2 км от точки: свердловчане массово жалуются на «промахи» таксистов

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Житель Екатеринбурга вызвал машину к дому на улице Черепанова. Передвижение такси он отслеживал в режиме онлайн. Когда на экране наконец загорелась надпись «Вас ожидает белый Hyundai Solaris», клиент с удивление обнаружил, что такси припарковалось на перекрестке Челюскинцев и Азина, более чем в 2 км от пункта назначения. Этой историей местный житель поделился в паблике «Черный список Екатеринбург».
По словам екатеринбуржца, в этот момент он сильно опаздывал, однако попытки дозвониться до таксиста, чтобы тот подъехал к дому, успехом не увенчались: водитель попросту бросил трубку.
Похожая история произошла и с Екатериной.
«Вызвали на определённый адрес, а водитель через полтора квартала встал и говорит: „Вам же надо- вы и идите ко мне“», — поделилась девушка.
Екатеринбурженка Ирина с вечера заказала машину на «Яндекс.Такси» на 5:30 утра. Однако уехать у нее получилось только с третьей попытки. Первый раз водитель встал, по его словам, «у шлагбаума», и женщина просто не смогла его найти. Во второй раз машина также подъехала не к дому, а встала на светофоре. Когда Ирина бросилась к ней с тяжелыми сумками, водитель завелся и уехал — стоять в том месте было запрещено. И только третий водитель забрал ее с нужной точки.
Житель Екатеринбурга Александр, который последние четыре года пользуется услугами такси практически ежедневно, советует в таких ситуациях брать инициативу в свои руки и писать жалобу. В первую очередь следует сделать скрин и отправить его в службу поддержки компании. Там, скорее всего, не только вернут потраченные деньги, но и начислят бонусы.
Свои разъяснения о том, что нужно делать клиенту, который столкнулся с некачественными услугами в сфере такси, ранее давал и Роспотребнадзор. В ведомстве советуют первым делом заполнить форму обращения в приложении или на официальном сайте перевозчика. Если проблема не урегулирована, то можно писать жалобу.
Ее составляют с учетом правил деловой переписки, с указанием сторон и направляют руководству транспортной компании либо в контролирующие деятельность фирмы органы. В зависимости от оснований, жалоба подается: перевозчику; в ГИБДД; в полицию; в Роспотребнадзор; в региональные органы транспортного контроля; суд (в данном случае подают иск, а не жалобу), — объясняют специалисты Роспотребнадзора.
Если таксист нарушает права клиента и при этом еще хамит и оскорбляет, то человек вправе написать заявление в полицию, также добавляют в ведомстве. Правда, в этом случае придется предъявить доказательства — например, запись разговора.
Ранее в Екатеринбурге таксист-мигрант проткнул колеса скорой помощи, вставшей у него на пути.