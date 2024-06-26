Житель Свердловской области вернулся из украинского плена

Сообщается, что обмен военнопленными произошел в формате 90 на 90 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Известный российский политолог Сергей Марков заявил, что изначально планировалось обменять 200 на 200 человек. В этот список Россией были включены политзаключенные из украинских тюрем, но договориться об этом не удалось.