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Житель Свердловской области вернулся из украинского плена

Житель Свердловской области вернулся из украинского плена

26 июня 2024, 05:45
Фото: 1MI
Еще одного уроженца Свердловской области удалось вернуть домой в ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной. В результате предыдущего обмена на Родину из плена вернулись двое свердловчан.

Военного из Свердловской области получилось освободить из плена. Об этом на личной странице ВКонтакте написала омбудсмен по региону Татьяна Мерзлякова. Также она сообщила, что впервые с начала СВО в список на обмен пленными России удалось включить православного священника.

На сайте Министерства обороны РФ было опубликовано видео с освобожденными военными. Все они будут доставлены самолетами в Москву, где им будет оказана медицинская и психологическая помощь.

Сообщается, что обмен военнопленными произошел в формате 90 на 90 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Известный российский политолог Сергей Марков заявил, что изначально планировалось обменять 200 на 200 человек. В этот список Россией были включены политзаключенные из украинских тюрем, но договориться об этом не удалось.

Ранее в список обмена военнопленными попал житель Свердловской области, который был признан без вести пропавшим на СВО.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Военный#Екатеринбург#Татьяна Мерзлякова#СВО#Плен#Обмен пленными
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