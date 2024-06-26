Житель Свердловской области вернулся из украинского плена

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Военного из Свердловской области получилось освободить из плена. Об этом на личной странице ВКонтакте написала омбудсмен по региону Татьяна Мерзлякова. Также она сообщила, что впервые с начала СВО в список на обмен пленными России удалось включить православного священника.
На сайте Министерства обороны РФ было опубликовано видео с освобожденными военными. Все они будут доставлены самолетами в Москву, где им будет оказана медицинская и психологическая помощь.
Сообщается, что обмен военнопленными произошел в формате 90 на 90 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Известный российский политолог Сергей Марков заявил, что изначально планировалось обменять 200 на 200 человек. В этот список Россией были включены политзаключенные из украинских тюрем, но договориться об этом не удалось.
Ранее в список обмена военнопленными попал житель Свердловской области, который был признан без вести пропавшим на СВО.