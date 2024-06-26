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Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Жители Нижнего Тагила говорят «спасибо» участникам СВО

Жители Нижнего Тагила говорят «спасибо» участникам СВО

26 июня 2024, 06:49
Фото: 1MI
Участник СВО в Нижнем Тагиле рассказал, что незнакомые люди положительно на него реагируют и говорят «спасибо».

По словам горожанина, когда он со своим приятелем были в форме и сидели в кафе на проспекте Строителей, к ним подошла пожилая женщина и, сказав «спасибо», ушла.

Позже в этом же кафе молодой человек купил им кофе и десерт и тоже выразил благодарность. Затем он ушел, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Тагильчанин отметил, что такая реакция для него стала неожиданностью.

Напомним, на СВО погиб 36-летний житель Нижнего Тагила, получивший ранение. До отправления в зону боевых действий он работал сварщиком.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Кафе#Пожилая женщина#Благодарность#Проспект Строителей#Прохожие#Кофе#Молодой человек#Екатеринбург#Форма#Горожане#СВО#Реакция
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