Жители Нижнего Тагила говорят «спасибо» участникам СВО

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
По словам горожанина, когда он со своим приятелем были в форме и сидели в кафе на проспекте Строителей, к ним подошла пожилая женщина и, сказав «спасибо», ушла.
Позже в этом же кафе молодой человек купил им кофе и десерт и тоже выразил благодарность. Затем он ушел, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Тагильчанин отметил, что такая реакция для него стала неожиданностью.
Напомним, на СВО погиб 36-летний житель Нижнего Тагила, получивший ранение. До отправления в зону боевых действий он работал сварщиком.