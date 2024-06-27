17 криминальных эпизодов выявлены в сфере ЖКХ в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В суды уже были переданы 4 дела. Так, например, в Невьянске директора УК обвинили в присвоении или растрате. По данным силовиков, он присвоил средства, которые жители вносили на спецсчет для капремонта.
По словам Горелых, таких примеров очень много. Он отметил, что каждый случай вызывает общественный резонанс. Работа в данном направлении продолжается во взаимодействии с другими структурами.
Напомним, в декабре 2024 года было возбуждено уголовное дело из-за халатности. Причиной стало отсутствие воды в 129 домах Первоуральска в течение нескольких дней.