tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

71,9 миллиона выделено на обслуживание уличного освещения в Нижнем Тагиле

71,9 миллиона выделено на обслуживание уличного освещения в Нижнем Тагиле

27 июня 2024, 10:04
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на обслуживание 12,6 тысячи фонарей выделено 71,9 миллиона рублей. Работы будут проводиться во всех районах города и в сельских территориях.

Сотрудники подрядной организации будут работать вплоть до 31 августа 2026 года. В связи с этим выполнение поделено на несколько этапов, которые оплатят по графику.

Согласно документации, допускается ежедневный уровень горения светильников не менее 95%. Кроме того, возможно внедрение «ночного» режима.

Также необходимым условием является бесперебойная работа аварийно-диспетчерского пункта. Там должны находиться не менее четырех диспетчеров и не менее четырех человек из аварийной бригады, готовые выехать на ремонт по заявкам потребителей.

Подавать заявки на тендер можно до 3 июля 2024 года. А в поселке Евстюниха под Нижним Тагилом планируется установить новое освещение.

Снимать старые фонари на улице Вайнера начали в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
На самых загруженных дорогах Новолялинского района появились заборы и фонариФонари не горят: на темноту в парке Металлургов жалуются тагильчане
#Евгения Сафина#Эксклюзив#Город#Поставщик#Освещение#Фонари#Обслуживание#Екатеринбург#Закупка
Подпишитесь
Зарплаты на заводах Нижнего Тагила превысили 71 тысячу рублей
Сегодня, 06:31
«Просто уехал»: в Нижнем Тагиле водитель иномарки наехал на ребенка
Вчера, 12:19
400 домовладений в Нижнем Тагиле подключат к газовому отоплению в 2024 году
Вчера, 11:20
До +30 снова потеплеет в Екатеринбурге
Сегодня, 05:15
В Нижнем Тагиле у Depo водитель прохал через двойную сплошную и чуть не устроил ДТП
Сегодня, 06:39
Дорожники Нижнего Тагила показали, чем занимаются на работе ночью
Сегодня, 06:58