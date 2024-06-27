71,9 миллиона выделено на обслуживание уличного освещения в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Сотрудники подрядной организации будут работать вплоть до 31 августа 2026 года. В связи с этим выполнение поделено на несколько этапов, которые оплатят по графику.
Согласно документации, допускается ежедневный уровень горения светильников не менее 95%. Кроме того, возможно внедрение «ночного» режима.
Также необходимым условием является бесперебойная работа аварийно-диспетчерского пункта. Там должны находиться не менее четырех диспетчеров и не менее четырех человек из аварийной бригады, готовые выехать на ремонт по заявкам потребителей.
Подавать заявки на тендер можно до 3 июля 2024 года. А в поселке Евстюниха под Нижним Тагилом планируется установить новое освещение.