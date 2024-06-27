Ближайший слой боровиков в Свердловской области пойдет не раньше августа

Боровики в этом году не задались с самого начала грибного сезона: в конце мая ударили сильные заморозки, которые на корню загубили будущий урожай. Например, 27 мая ночная температура опускалась почти до -9 градусов, 29 и 30 мая — до -5-6 градусов. Именно поэтому боровиков в июне свердловчане так и не дождались, пишет эксперт паблика «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».