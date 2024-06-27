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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Уральские грибники рассказали, когда ждать следующий слой боровиков

Ближайший слой боровиков в Свердловской области пойдет не раньше августа

27 июня 2024, 11:41
Фото: Паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области»

Уральские грибники рассказали, когда ждать следующий слой боровиков

Любители грибов в Свердловской области так и не дождались выхода июньского слоя боровиков. Ближайший крупный слой теперь стоит ждать не ранее августа.

Боровики в этом году не задались с самого начала грибного сезона: в конце мая ударили сильные заморозки, которые на корню загубили будущий урожай. Например, 27 мая ночная температура опускалась почти до -9 градусов, 29 и 30 мая — до -5-6 градусов. Именно поэтому боровиков в июне свердловчане так и не дождались, пишет эксперт паблика «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».

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Теперь новые боровички массово вылезут на поверхность не ранее августа — для созревания очередного слоя нужно время. Однако отчаиваться грибникам точно не стоит: локальные выходы боровиков будут и в июне, и в июле. А чтобы не упустить свой шанс, нужно почаще выбираться в лес и проверять свои счастливые места.

А пока грибники Среднего Урала могут поживиться лисичками, которые сегодня многие гребут буквально лопатой, подосиновиками-красноголовиками, подберезовиками и другими лесными вкусняшками.

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