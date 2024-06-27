Ближайший слой боровиков в Свердловской области пойдет не раньше августа

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Боровики в этом году не задались с самого начала грибного сезона: в конце мая ударили сильные заморозки, которые на корню загубили будущий урожай. Например, 27 мая ночная температура опускалась почти до -9 градусов, 29 и 30 мая — до -5-6 градусов. Именно поэтому боровиков в июне свердловчане так и не дождались, пишет эксперт паблика «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».
Теперь новые боровички массово вылезут на поверхность не ранее августа — для созревания очередного слоя нужно время. Однако отчаиваться грибникам точно не стоит: локальные выходы боровиков будут и в июне, и в июле. А чтобы не упустить свой шанс, нужно почаще выбираться в лес и проверять свои счастливые места.
А пока грибники Среднего Урала могут поживиться лисичками, которые сегодня многие гребут буквально лопатой, подосиновиками-красноголовиками, подберезовиками и другими лесными вкусняшками.