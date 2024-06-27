Будет намного жарче: как изменится погода в Свердловской области через 60 лет

На севере Свердловской области количество осадков в летний период не изменится, прогнозирует Фицпатрик. Но среднегодовая температура тем не менее подрастет на 6,7 градусов. По данным Википедии, сейчас средняя температура самого теплого месяца в году (июля) составляет 23,6 градусов. А это значит, что к 2080 году в середине лета в Краснотурьинске будет почти невыносимо жарко — более +30 градусов. Зимой будет теплее на 8 градусов, то есть в январе в среднем будет не более -9 градусов (сейчас -17).