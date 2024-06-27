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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В университете Мерилэнда рассказали об изменениях погоды на Урале через 60 лет

Будет намного жарче: как изменится погода в Свердловской области через 60 лет

27 июня 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney

В университете Мерилэнда рассказали об изменениях погоды на Урале через 60 лет

К 2080 году на Среднем Урале существенно потеплеет. И хотя Свердловская область останется в зоне умеренно континентального климата, средняя температура воздуха существенно вырастет.

Климат на Урале определит глобальное потепление

Ученый-климатолог Мэтта Фицпатрик из Центра экологических наук Университета Мэриленда США разработал уникальный онлайн-сервис. Ресурс помогает отследить возможные изменения климата, которые ждут разные регионы планеты через 60 лет.

По мнению ученого, на Среднем Урале будут идти те же процессы глобального потепления, что и во всем мире, поэтому через 60 лет в регионе будет значительно жарче, чем сейчас. Летом температура воздуха вырастет на 7-9 градусов, а засухи станут обычным явлением. Зимы тоже будут теплее и станут очень влажными. Основная причина глобального потепления — большое количество вредных выбросов в атмосферу, спровоцированное скоплением промышленных предприятий

Мы воспользовались данными ресурса и проанализировали погоду в 2080 году в крупных городах Свердловской области.

Екатеринбург

В столице Среднего Урала средняя температура летом 2080 года будет на 7 градусов выше, чем сейчас. По данным, которые приводит официальный портал Екатеринбург.рф, сейчас средняя температура в июле составляет +18 градусов. Если прогноз американского ученого сбудется, то в в 2080 в Екатеринбурге летом будет просто адски жарко: +25 градусов. Кроме того, в столице региона будет суше на 6,7%, то есть обильные осадки станут редкостью. Зимы при этом также станут теплее: средняя температура вырастет на 7,6 градусов и будет держаться на отметке -9 градусов. Влажность воздуха вырастет на 23,1%.

В целом климат в Екатеринбурге через 60 лет будет напоминать климат Ставропольского края наших дней.

В уральских городах через 60 лет летом будет очень жаркоВ уральских городах через 60 лет летом будет очень жарко
В уральских городах через 60 лет летом будет очень жарко
Фото: Изображение Midjourney

Нижний Тагил

Этот второй по величине город Свердловской области находится всего в 124 км от Екатеринбурга (по прямой), поэтому погода в двух населенных пунктах в целом будет похожа. Летом в Нижнем Тагиле будет на 6,9 градусов жарче, однако будет не так сухо, как в Екатеринбурге: всего +2,2% к текущей ситуации. Зимой средняя температура, как и в Екатеринбурге, вырастет на 7,6%. При этом в Нижнем Тагиле влажность вырастет почти на 30%.

В целом, по данным Фицпатрика, климат в Тагиле также будет весьма похож на современный климат Ставрополья.

Каменск-Уральский

Третий по величине город Свердловской области американский ученый также сравнивает со Ставропольским краем: +6,9% к средней летней температуре и +7,8 градусов к зимней. А вот количество осадков летом в Каменске-Уральском к 2080 году изменится незначительно: всего на 1,2%. Зимой влажность воздуха вырастет на 26,4%.

Краснотурьинск

На севере Свердловской области количество осадков в летний период не изменится, прогнозирует Фицпатрик. Но среднегодовая температура тем не менее подрастет на 6,7 градусов. По данным Википедии, сейчас средняя температура самого теплого месяца в году (июля) составляет 23,6 градусов. А это значит, что к 2080 году в середине лета в Краснотурьинске будет почти невыносимо жарко — более +30 градусов. Зимой будет теплее на 8 градусов, то есть в январе в среднем будет не более -9 градусов (сейчас -17).

В целом погода в Краснотурьинске через 60 лет будет напоминать ту, которая сейчас наблюдается в провинции Синьцзян в Китае.

Фото: Изображение Midjourney

Североуральск

Этот город считается одним из самых холодных в Свердловской области. Сейчас средняя температура воздуха в январе здесь составляет -23,5 градусов. Однако через 60 лет жить здесь, по крайней мере, в холодное время года, будет комфортнее: температура подрастет на 8,5 градусов. Правда, зимы будут намного более сырыми: влажность вырастет почти на 28%. Летом средние температурные показатели подрастут: +6,9 градусов к современным значениям (сейчас +16,8). Количество осадков в отличие от большинстве свердловских городов в Североуральске почти не изменится.

Климат будущего Североуральска американский ученый Мэтт Фицпатрик также сравнивает с китайской провинцией Синьцзян.

Ранее стало известно, какая погода будет в Свердловской области в июне, июле и августе 2024 года.

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