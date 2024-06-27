Будет намного жарче: как изменится погода в Свердловской области через 60 лет

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Ученый-климатолог Мэтта Фицпатрик из Центра экологических наук Университета Мэриленда США разработал уникальный онлайн-сервис. Ресурс помогает отследить возможные изменения климата, которые ждут разные регионы планеты через 60 лет.
По мнению ученого, на Среднем Урале будут идти те же процессы глобального потепления, что и во всем мире, поэтому через 60 лет в регионе будет значительно жарче, чем сейчас. Летом температура воздуха вырастет на 7-9 градусов, а засухи станут обычным явлением. Зимы тоже будут теплее и станут очень влажными. Основная причина глобального потепления — большое количество вредных выбросов в атмосферу, спровоцированное скоплением промышленных предприятий
Мы воспользовались данными ресурса и проанализировали погоду в 2080 году в крупных городах Свердловской области.
В столице Среднего Урала средняя температура летом 2080 года будет на 7 градусов выше, чем сейчас. По данным, которые приводит официальный портал Екатеринбург.рф, сейчас средняя температура в июле составляет +18 градусов. Если прогноз американского ученого сбудется, то в в 2080 в Екатеринбурге летом будет просто адски жарко: +25 градусов. Кроме того, в столице региона будет суше на 6,7%, то есть обильные осадки станут редкостью. Зимы при этом также станут теплее: средняя температура вырастет на 7,6 градусов и будет держаться на отметке -9 градусов. Влажность воздуха вырастет на 23,1%.
В целом климат в Екатеринбурге через 60 лет будет напоминать климат Ставропольского края наших дней.
Этот второй по величине город Свердловской области находится всего в 124 км от Екатеринбурга (по прямой), поэтому погода в двух населенных пунктах в целом будет похожа. Летом в Нижнем Тагиле будет на 6,9 градусов жарче, однако будет не так сухо, как в Екатеринбурге: всего +2,2% к текущей ситуации. Зимой средняя температура, как и в Екатеринбурге, вырастет на 7,6%. При этом в Нижнем Тагиле влажность вырастет почти на 30%.
В целом, по данным Фицпатрика, климат в Тагиле также будет весьма похож на современный климат Ставрополья.
Третий по величине город Свердловской области американский ученый также сравнивает со Ставропольским краем: +6,9% к средней летней температуре и +7,8 градусов к зимней. А вот количество осадков летом в Каменске-Уральском к 2080 году изменится незначительно: всего на 1,2%. Зимой влажность воздуха вырастет на 26,4%.
На севере Свердловской области количество осадков в летний период не изменится, прогнозирует Фицпатрик. Но среднегодовая температура тем не менее подрастет на 6,7 градусов. По данным Википедии, сейчас средняя температура самого теплого месяца в году (июля) составляет 23,6 градусов. А это значит, что к 2080 году в середине лета в Краснотурьинске будет почти невыносимо жарко — более +30 градусов. Зимой будет теплее на 8 градусов, то есть в январе в среднем будет не более -9 градусов (сейчас -17).
В целом погода в Краснотурьинске через 60 лет будет напоминать ту, которая сейчас наблюдается в провинции Синьцзян в Китае.
Этот город считается одним из самых холодных в Свердловской области. Сейчас средняя температура воздуха в январе здесь составляет -23,5 градусов. Однако через 60 лет жить здесь, по крайней мере, в холодное время года, будет комфортнее: температура подрастет на 8,5 градусов. Правда, зимы будут намного более сырыми: влажность вырастет почти на 28%. Летом средние температурные показатели подрастут: +6,9 градусов к современным значениям (сейчас +16,8). Количество осадков в отличие от большинстве свердловских городов в Североуральске почти не изменится.
Климат будущего Североуральска американский ученый Мэтт Фицпатрик также сравнивает с китайской провинцией Синьцзян.
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