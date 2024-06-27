До +30 снова потеплеет в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Так, 1 июля в город придет тепло до +26 градусов, к ночи станет прохладнее до +15. Следующие несколько дней днем будет на уровне +23… +29 градусов, а к четвергу, 4 июля, в Екатеринбург придет жара до +31 градуса, рассказали на сайте Гисметео.
Аналогичная температура прогнозируется и на 5 июля. Кроме того, в этот день возможны осадки и грозы.
Напомним, 25 июня 2024 года в Свердловскую область пришли обильные осадки, сильный ветер до 25 метров и град. Жителям посоветовали соблюдать меры осторожности во время непогоды.