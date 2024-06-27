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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

До +30 снова потеплеет в Екатеринбурге

До +30 снова потеплеет в Екатеринбурге

27 июня 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге снова придет жаркая погода до +30 градусов. Потепление ожидается в начале июля 2024 года.

Так, 1 июля в город придет тепло до +26 градусов, к ночи станет прохладнее до +15. Следующие несколько дней днем будет на уровне +23… +29 градусов, а к четвергу, 4 июля, в Екатеринбург придет жара до +31 градуса, рассказали на сайте Гисметео.

Аналогичная температура прогнозируется и на 5 июля. Кроме того, в этот день возможны осадки и грозы.

Напомним, 25 июня 2024 года в Свердловскую область пришли обильные осадки, сильный ветер до 25 метров и град. Жителям посоветовали соблюдать меры осторожности во время непогоды.

Мощные осадки и ветер ожидаются в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Температура#Осадки#Погода#Ветер#Прогноз#Жара#Прогноз погоды#Лето#Окружающая среда#Природа#Екатеринбург#Июль#Грозы
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