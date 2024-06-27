До +30 снова потеплеет в Екатеринбурге

Так, 1 июля в город придет тепло до +26 градусов, к ночи станет прохладнее до +15. Следующие несколько дней днем будет на уровне +23… +29 градусов, а к четвергу, 4 июля, в Екатеринбург придет жара до +31 градуса, рассказали на сайте Гисметео.