Дорожники Нижнего Тагила показали, чем занимаются на работе ночью

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
На данный момент проводится укладка третьего слоя асфальта.
Работа на мосту на Циолковского кипит и днем и ночью. Катаем третий слой асфальта. Ночи стоят прохладные — работать не жарко. И на чай минутка есть, пока везут горячий асфальт с завода, — рассказали в МУП «Тагилдорстрой».
Напомним, «Тагилдорстрой» начал работы на мосту на улице Циолковского и улице Октябрьской революции в текущем году. Так, к середине июня участок от улицы Циолковского до улицы Газетной уже был готов к тестовому запуску. Также уложен асфальт к спуску к станции скорой помощи.