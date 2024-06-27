Дорожники Нижнего Тагила показали, чем занимаются на работе ночью

Напомним, «Тагилдорстрой» начал работы на мосту на улице Циолковского и улице Октябрьской революции в текущем году. Так, к середине июня участок от улицы Циолковского до улицы Газетной уже был готов к тестовому запуску. Также уложен асфальт к спуску к станции скорой помощи.