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Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

На путепроводе на Циолковского в Нижнем Тагиле укладывают новый слой асфальта

Дорожники Нижнего Тагила показали, чем занимаются на работе ночью

27 июня 2024, 06:58
Фото: tagilcity.ru

На путепроводе на Циолковского в Нижнем Тагиле укладывают новый слой асфальта

Дорожники в Нижнем Тагиле записали видео, где показали, чем они занимаются в ночное время на мосту на улице Циолковского.

На данный момент проводится укладка третьего слоя асфальта.

Работа на мосту на Циолковского кипит и днем и ночью. Катаем третий слой асфальта. Ночи стоят прохладные — работать не жарко. И на чай минутка есть, пока везут горячий асфальт с завода, — рассказали в МУП «Тагилдорстрой».

Напомним, «Тагилдорстрой» начал работы на мосту на улице Циолковского и улице Октябрьской революции в текущем году. Так, к середине июня участок от улицы Циолковского до улицы Газетной уже был готов к тестовому запуску. Также уложен асфальт к спуску к станции скорой помощи.

Пока город спит: в Нижнем Тагиле на мосту по Циолковского ночью уложили асфальт
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#Ирина Кирилова#Транспорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Мост на Циолковского#Дорога#Работа#МУП Тагилдорстрой#Асфальт#Дорожные службы#Екатеринбург#Дорожник
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