Два трупа в иномарке обнаружены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Полицейские, осмотрев место гибели, предварительно установили, что скорее всего свердловчане отравились угарным газом. Их смерть наступила из-за сигареты, которую они не потушили. Вследствие этого салон иномарки загорелся.
Сейчас тела погибших на экспертизу для вскрытия. Известно, что при внешнем осмотре признаков криминала не имелось. Все обстоятельства гибели выясняют следователи.
Ранее сообщалось, что в Тугулымском районе собутыльник вывез оппонента в лесополосу и сжег там в машине.