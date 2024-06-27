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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Два трупа в иномарке обнаружены в Екатеринбурге

Два трупа в иномарке обнаружены в Екатеринбурге

27 июня 2024, 13:32
Фото: СК СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге в иномарке 26 июня 2024 года были найдены два мужских трупа. Следствие проводит проверку.

Полицейские, осмотрев место гибели, предварительно установили, что скорее всего свердловчане отравились угарным газом. Их смерть наступила из-за сигареты, которую они не потушили. Вследствие этого салон иномарки загорелся.

Сейчас тела погибших на экспертизу для вскрытия. Известно, что при внешнем осмотре признаков криминала не имелось. Все обстоятельства гибели выясняют следователи.

Фото: СК СКР по Свердловской области

Ранее сообщалось, что в Тугулымском районе собутыльник вывез оппонента в лесополосу и сжег там в машине.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Полиция#Труп#Автомобиль#Следствие#Водитель#18+#Екатеринбург
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