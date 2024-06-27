Коммунальные службы Екатеринбурга заплатят 400 тысяч ребенку упавшему в колодец

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Происшествие случилось в конце октября прошлого года во дворе дома № 56 на улице 40 лет Октября города Екатеринбург.
При проверке места инцидента колодцы сверху были закрыты, а люки огорожены по всей площади оградой высотой около 1 метра.
Прокуратура заинтересовалась данным инцидентом и направила дело в суд. По мировому соглашению АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» и АО «Орджоникидзевская УЖК» оплатят лечение в размере 40000 тысяч рублей и моральный ущерб в размере 400 000 рублей.