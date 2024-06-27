tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Коммунальные службы Екатеринбурга заплатят 400 тысяч ребенку упавшему в колодец

Коммунальные службы Екатеринбурга заплатят 400 тысяч ребенку упавшему в колодец

27 июня 2024, 08:13
Фото: 1MI
Прокуратура города Екатеринбург через суд добилась защиты прав несовершеннолетнего, который упал в канализационный колодец с кипятком и получил термические ожоги 1-й и 2-й степени. Он обжог спину, руки и ноги.

Происшествие случилось в конце октября прошлого года во дворе дома № 56 на улице 40 лет Октября города Екатеринбург.

При проверке места инцидента колодцы сверху были закрыты, а люки огорожены по всей площади оградой высотой около 1 метра.

Прокуратура заинтересовалась данным инцидентом и направила дело в суд. По мировому соглашению АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» и АО «Орджоникидзевская УЖК» оплатят лечение в размере 40000 тысяч рублей и моральный ущерб в размере 400 000 рублей.

Девочка в Тюмени стала инвалидом из-за коммунальщиков
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Зарплаты на заводах Нижнего Тагила превысили 71 тысячу рублей
Сегодня, 06:31
«Просто уехал»: в Нижнем Тагиле водитель иномарки наехал на ребенка
Вчера, 12:19
400 домовладений в Нижнем Тагиле подключат к газовому отоплению в 2024 году
Вчера, 11:20
До +30 снова потеплеет в Екатеринбурге
Сегодня, 05:15
В Нижнем Тагиле у Depo водитель прохал через двойную сплошную и чуть не устроил ДТП
Сегодня, 06:39
Дорожники Нижнего Тагила показали, чем занимаются на работе ночью
Сегодня, 06:58