Коммунальные службы Екатеринбурга заплатят 400 тысяч ребенку упавшему в колодец

Прокуратура города Екатеринбург через суд добилась защиты прав несовершеннолетнего, который упал в канализационный колодец с кипятком и получил термические ожоги 1-й и 2-й степени. Он обжог спину, руки и ноги.

Происшествие случилось в конце октября прошлого года во дворе дома № 56 на улице 40 лет Октября города Екатеринбург. При проверке места инцидента колодцы сверху были закрыты, а люки огорожены по всей площади оградой высотой около 1 метра. Прокуратура заинтересовалась данным инцидентом и направила дело в суд. По мировому соглашению АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» и АО «Орджоникидзевская УЖК» оплатят лечение в размере 40000 тысяч рублей и моральный ущерб в размере 400 000 рублей. Девочка в Тюмени стала инвалидом из-за коммунальщиков Узнать подробнее