Курьер в Нижнем Тагиле похитил у пенсионерок более 800 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Потерпевшим звонили неизвестные с информацией о том, что их родственники якобы попали в ДТП. Они представлялись сотрудниками больницы или полиции.
В первом случае злоумышленники говорили о том, что нужны деньги на лечение, а во втором требовали определенную сумму, угрожая, что в ином случае их родственник окажется в тюрьме.
После этого к женщинам приходил курьер и забирал деньги. На улице Ермака, куда горожанин пришел забирать 260 тысяч, он попал на камеры видеонаблюдения. Вскоре правоохранители установили личность курьера и задержали его.
Выяснилось, что молодой человек приехал в город недавно вместе с женой и нашел работу курьером в мессенджере. По словам задержанного, он сначала не знал, что это мошенники, а когда заподозрил неладное и хотел бросить эту работу, ему начали угрожать, что расправятся с его женой. Поэтому ему пришлось работать дальше.
В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге был задержан курьер мошенников, который приехал из Североуральска.