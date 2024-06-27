Курьер в Нижнем Тагиле похитил у пенсионерок более 800 тысяч рублей

Выяснилось, что молодой человек приехал в город недавно вместе с женой и нашел работу курьером в мессенджере. По словам задержанного, он сначала не знал, что это мошенники, а когда заподозрил неладное и хотел бросить эту работу, ему начали угрожать, что расправятся с его женой. Поэтому ему пришлось работать дальше.