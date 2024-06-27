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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Курьер в Нижнем Тагиле похитил у пенсионерок более 800 тысяч рублей

Курьер в Нижнем Тагиле похитил у пенсионерок более 800 тысяч рублей

27 июня 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле задержан молодой человек из Верхней Пышмы, который подрабатывал курьером у мошенников и забрал деньги у четырех пенсионерок на общую сумму более 800 тысяч.

Потерпевшим звонили неизвестные с информацией о том, что их родственники якобы попали в ДТП. Они представлялись сотрудниками больницы или полиции.

В первом случае злоумышленники говорили о том, что нужны деньги на лечение, а во втором требовали определенную сумму, угрожая, что в ином случае их родственник окажется в тюрьме.

После этого к женщинам приходил курьер и забирал деньги. На улице Ермака, куда горожанин пришел забирать 260 тысяч, он попал на камеры видеонаблюдения. Вскоре правоохранители установили личность курьера и задержали его.

Выяснилось, что молодой человек приехал в город недавно вместе с женой и нашел работу курьером в мессенджере. По словам задержанного, он сначала не знал, что это мошенники, а когда заподозрил неладное и хотел бросить эту работу, ему начали угрожать, что расправятся с его женой. Поэтому ему пришлось работать дальше.

В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге был задержан курьер мошенников, который приехал из Североуральска.

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