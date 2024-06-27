На жителя Екатеринбурга напали около школы

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
По словам очевидцев, пострадавшему мужчине оказали помощь прохожие, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в Екатеринбурге в районе Уралмаша девушка ударила ножом молодого человека во время ссоры с ним. Приехавшие медики оказали ему помощь.
Горожанин сообщил, что не имеет претензий к нападавшей на него. Сотрудники правоохранительных органов задержали девушку и отвезли ее в отделение, чтобы установить обстоятельства инцидента.