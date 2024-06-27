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Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 03:16

Updated Сегодня, 03:16

Жителя Екатеринбурга ударили ножом около школы

На жителя Екатеринбурга напали около школы

27 июня 2024, 03:14
Фото: 1MI

Жителя Екатеринбурга ударили ножом около школы

В Екатеринбурге местный житель пострадал от удара ножом. ЧП случилось неподалеку от школы №100.

По словам очевидцев, пострадавшему мужчине оказали помощь прохожие, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.

Напомним, в Екатеринбурге в районе Уралмаша девушка ударила ножом молодого человека во время ссоры с ним. Приехавшие медики оказали ему помощь.

Горожанин сообщил, что не имеет претензий к нападавшей на него. Сотрудники правоохранительных органов задержали девушку и отвезли ее в отделение, чтобы установить обстоятельства инцидента.

Молодого человека в Екатеринбурге ударили ножом в его день рождения
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