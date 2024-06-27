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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Стало известно об изменениях курса доллара в ближайшие месяцы

Обвалится ли доллар в 2024 году: прогнозы финансовых аналитиков

27 июня 2024, 10:55
Фото: 1MI

Стало известно об изменениях курса доллара в ближайшие месяцы

После объявления санкций США против Мосбиржи 12 июня валютный рынок в России сильно лихорадило: курсы доллара и евро то сильно проседали, то снова восстанавливались. Но основной шторм уже прошел, и теперь, по мнению аналитиков, амплитуда колебаний будет составлять не более 2-3% от текущего уровня.

Как изменились курсы доллара и рубля после введения новых санкций в июне

Санкции сразу же спровоцировали значительную волатильность рубля. Например, доллар в первую неделю после введения ограничений «скакал» в пределах от 82,48 до 91,72. Однако российское правительство приняло экстренные меры по стабилизации ситуации, рассказал в беседе с Bankiros.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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Что предприняло российское правительство

Чтобы снизить градус «лихорадки», власти в пятницу, 21 июня, приняли решение, что крупные российские экспортеры должны продавать 60% валюты, полученной при расчетах по внешнеторговым контрактам. Ранее обязательный для продажи объем составлял 80%. Эта мера необходима для снижения притока валюты в Российскую Федерацию. Кроме того, она должна остановить дальнейшее укрепление рубля, как бы странно это ни звучало.

Выгоден ли сегодня бюджету дорогой рубль?

Нет, отвечает на этот вопрос Александр Потавин. Все дело в том, что федеральный бюджет на 2024 год закладывался из расчета курса доллара в 90 рублей. И здесь важен каждый пункт: снижение курса «зеленого» хотя бы на один рубль означает минус 100 млрд в бюджете. Падение на пять и более пунктов способно «прогрызть» в казне немаленькую дыру.

Что будет происходить с курсом рубля и доллара на неделе с 28 июня по 5 июля

В целом финансовые эксперты сходятся во мнении, что курсы валют еще какое-то время будет лихорадить. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, чье мнение приводит Life, рынок еще не совсем адаптировался после новых санкций, поэтому волатильность рубля по-прежнему останется высокой. Курс доллара с учетом цен на сегодняшний день останется в пределах до 90 рублей.

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Основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров также считает, что предсказать, как точно будут развиваться события на следующей неделе, непросто: на курсы влияет и напряженная геополитическая обстановка, и колеблющиеся цены на нефть. По его мнению, разброс курса доллара может составлять от 88 до 95 рублей.

Что произойдет с курсом рубля и доллара к концу 2024 года?

Практически все финансовые аналитики в один голос уверяют, что высокая волатильность рубля и разброд в курсах не сохранятся надолго. Рынок в итоге адаптируются к новым условиям, и ситуация стабилизируется. Как отметил в интервью «МК» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, курс доллара скорее всего вернется в диапазон, который был выгоден и удобен и экспортерам, и импортерам — это 87,5–93,5 рублей. Ожидать, что доллар сильно просядет, не стоит: он быстрее будет стоить 100 рублей, чем 80. Ведь от этого напрямую зависит выручка экспортеров и, как следствие, наполняемость бюджета, также добавил Чернов.

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