Обвалится ли доллар в 2024 году: прогнозы финансовых аналитиков

После объявления санкций США против Мосбиржи 12 июня валютный рынок в России сильно лихорадило: курсы доллара и евро то сильно проседали, то снова восстанавливались. Но основной шторм уже прошел, и теперь, по мнению аналитиков, амплитуда колебаний будет составлять не более 2-3% от текущего уровня.

∟ Как изменились курсы доллара и рубля после введения новых санкций в июне

∟ Что предприняло российское правительство

∟ Выгоден ли сегодня бюджету дорогой рубль?

∟ Что будет происходить с курсом рубля и доллара на неделе с 28 июня по 5 июля