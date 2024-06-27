Обвалится ли доллар в 2024 году: прогнозы финансовых аналитиков

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Санкции сразу же спровоцировали значительную волатильность рубля. Например, доллар в первую неделю после введения ограничений «скакал» в пределах от 82,48 до 91,72. Однако российское правительство приняло экстренные меры по стабилизации ситуации, рассказал в беседе с Bankiros.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
Чтобы снизить градус «лихорадки», власти в пятницу, 21 июня, приняли решение, что крупные российские экспортеры должны продавать 60% валюты, полученной при расчетах по внешнеторговым контрактам. Ранее обязательный для продажи объем составлял 80%. Эта мера необходима для снижения притока валюты в Российскую Федерацию. Кроме того, она должна остановить дальнейшее укрепление рубля, как бы странно это ни звучало.
Нет, отвечает на этот вопрос Александр Потавин. Все дело в том, что федеральный бюджет на 2024 год закладывался из расчета курса доллара в 90 рублей. И здесь важен каждый пункт: снижение курса «зеленого» хотя бы на один рубль означает минус 100 млрд в бюджете. Падение на пять и более пунктов способно «прогрызть» в казне немаленькую дыру.
В целом финансовые эксперты сходятся во мнении, что курсы валют еще какое-то время будет лихорадить. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, чье мнение приводит Life, рынок еще не совсем адаптировался после новых санкций, поэтому волатильность рубля по-прежнему останется высокой. Курс доллара с учетом цен на сегодняшний день останется в пределах до 90 рублей.
Основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров также считает, что предсказать, как точно будут развиваться события на следующей неделе, непросто: на курсы влияет и напряженная геополитическая обстановка, и колеблющиеся цены на нефть. По его мнению, разброс курса доллара может составлять от 88 до 95 рублей.
Практически все финансовые аналитики в один голос уверяют, что высокая волатильность рубля и разброд в курсах не сохранятся надолго. Рынок в итоге адаптируются к новым условиям, и ситуация стабилизируется. Как отметил в интервью «МК» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, курс доллара скорее всего вернется в диапазон, который был выгоден и удобен и экспортерам, и импортерам — это 87,5–93,5 рублей. Ожидать, что доллар сильно просядет, не стоит: он быстрее будет стоить 100 рублей, чем 80. Ведь от этого напрямую зависит выручка экспортеров и, как следствие, наполняемость бюджета, также добавил Чернов.