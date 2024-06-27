ОПГ в Екатеринбурге «устроила на работу» тысячи мигрантов-нелегалов

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Всего полиция задержала шестерых участников группы. У них дома и в офисах были проведены обыски. Найдены более 30 печатей разных компаний, 20 банковских карточек и более тысячи документальных материалов, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Так, задержанные хранили у себя документы иностранцев, бланки о прибытии, трудовые договора, медсертификаты и так далее. На основании заключенных поддельных договоров мигранты могли до одного года проживать в России.
Напомним, ранее стало известно, что за один год из Нижнего Тагила были выдворены более трех десятков иностранцев. Им также запретили въезд в страну.