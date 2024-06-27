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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

В Екатеринбурге полиция накрыла «устроившую на работу» 4000 нелегалов ОПГ

ОПГ в Екатеринбурге «устроила на работу» тысячи мигрантов-нелегалов

27 июня 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге полиция накрыла «устроившую на работу» 4000 нелегалов ОПГ

В Екатеринбурге была поймана преступная группа, которая помогала мигрантам нелегально оставаться в Свердловской области. Участники оформляли поддельные трудовые договора.

Всего полиция задержала шестерых участников группы. У них дома и в офисах были проведены обыски. Найдены более 30 печатей разных компаний, 20 банковских карточек и более тысячи документальных материалов, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Так, задержанные хранили у себя документы иностранцев, бланки о прибытии, трудовые договора, медсертификаты и так далее. На основании заключенных поддельных договоров мигранты могли до одного года проживать в России.

Напомним, ранее стало известно, что за один год из Нижнего Тагила были выдворены более трех десятков иностранцев. Им также запретили въезд в страну.

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#Ирина Кирилова#Криминал#ОПГ#Мигранты#Задержание#Нелегалы#Екатеринбург#Подделка документов
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