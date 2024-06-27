Пенсионер в Екатеринбурге отдал мошенникам более 4,5 млн

Posted Сегодня, 10:00
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Мужчине позвонил неизвестный. Он назвался сотрудником спецслужб и рассказал, что якобы от имени екатеринбуржца кто-то перевел деньги за рубеж.
Далее с потерпевшим стал разговаривать другой злоумышленник — якобы коллега предыдущего — и сказал, что пенсионер должен перевести на спецсчет свои сбережения, чтобы ими не могли воспользоваться посторонние, рассказали в пресс-службе правоохранительных органов Екатеринбурга.
Выполняя инструкции аферистов, горожанин перевел им все деньги со своего счета, а также со счета своей жены. Когда после этого неизвестные перестали выходить на связь, мужчина догадался, что это были не сотрудники спецслужб, а мошенники. После этого он обратился в полицию.
Напомним, в Екатеринбурге местный житель оформил кредит на два миллиона и отдал деньги злоумышленникам.