Пенсионер в Екатеринбурге отдал мошенникам более 4,5 млн

Выполняя инструкции аферистов, горожанин перевел им все деньги со своего счета, а также со счета своей жены. Когда после этого неизвестные перестали выходить на связь, мужчина догадался, что это были не сотрудники спецслужб, а мошенники. После этого он обратился в полицию.