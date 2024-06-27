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Пенсионер в Екатеринбурге отдал мошенникам более 4,5 млн

Пенсионер в Екатеринбурге отдал мошенникам более 4,5 млн

27 июня 2024, 10:00
Фото: 1MI
Пожилой житель Екатеринбурга поверил мошенникам и отдал им более четырех миллионов рублей.

Мужчине позвонил неизвестный. Он назвался сотрудником спецслужб и рассказал, что якобы от имени екатеринбуржца кто-то перевел деньги за рубеж.

Далее с потерпевшим стал разговаривать другой злоумышленник — якобы коллега предыдущего — и сказал, что пенсионер должен перевести на спецсчет свои сбережения, чтобы ими не могли воспользоваться посторонние, рассказали в пресс-службе правоохранительных органов Екатеринбурга.

Выполняя инструкции аферистов, горожанин перевел им все деньги со своего счета, а также со счета своей жены. Когда после этого неизвестные перестали выходить на связь, мужчина догадался, что это были не сотрудники спецслужб, а мошенники. После этого он обратился в полицию.

Напомним, в Екатеринбурге местный житель оформил кредит на два миллиона и отдал деньги злоумышленникам.

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