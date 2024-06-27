Поликлиника в Нижнем Тагиле заплатит пенсионерке 800 тысяч за падение на дороге

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Падение женщины произошло из-за плохой уборки территории. 79-летняя женщина поскользнулась на наледи и упала, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
В ведомстве сообщили, что в медучреждении женщине выше бедра ампутировали ногу. На данный момент она не может нормально двигаться, ей приходится ездить на коляске, а также ее беспокоят боли.
Прокуратура по результатам проверки направила в суд иск с требованием о выплате моральной компенсации.
Ранее суд в Первоуральске присудил грузчику «Магнита» 650 тысяч рублей за падение с крыльца.