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Поликлиника в Нижнем Тагиле заплатит пенсионерке 800 тысяч за падение на дороге

Поликлиника в Нижнем Тагиле заплатит пенсионерке 800 тысяч за падение на дороге

27 июня 2024, 08:34
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле поликлиника №4 на Металлургов, 2 заплатит пенсионерке 800 тысяч рублей за падение на скользкой дороге. Женщина является инвалидом первой группы.

Падение женщины произошло из-за плохой уборки территории. 79-летняя женщина поскользнулась на наледи и упала, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что в медучреждении женщине выше бедра ампутировали ногу. На данный момент она не может нормально двигаться, ей приходится ездить на коляске, а также ее беспокоят боли.

Прокуратура по результатам проверки направила в суд иск с требованием о выплате моральной компенсации.

Ранее суд в Первоуральске присудил грузчику «Магнита» 650 тысяч рублей за падение с крыльца.

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#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Пенсионер#Компенсация#Поликлиника#Выплата#Екатеринбург
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