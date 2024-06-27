Пьяный водитель иномарки устроил ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Известно, что на дороге столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, среди участников ДТП некоторые получили серьезные травмы, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб города. Обстоятельства ЧП в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 22 июня 2024 года в Нижнем Тагиле водитель чуть не устроил аварию возле торгового центра Depo. Автомобилист решил обогнать машину, которая ехала впереди.