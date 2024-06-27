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Пьяный водитель иномарки устроил ДТП в Нижнем Тагиле

Пьяный водитель иномарки устроил ДТП в Нижнем Тагиле

27 июня 2024, 08:41
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле из-за пьяного водителя произошло ДТП на улице Жуковского около магазина «Орбита». Авария случилась утром 27 июня 2024 года.

Известно, что на дороге столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, среди участников ДТП некоторые получили серьезные травмы, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб города. Обстоятельства ЧП в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 22 июня 2024 года в Нижнем Тагиле водитель чуть не устроил аварию возле торгового центра Depo. Автомобилист решил обогнать машину, которая ехала впереди.

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