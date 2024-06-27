Родители в Нижнем Тагиле станут больше платить за детский сад

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Теперь сумма платежа за пятидневное пребывание ребенка в дошкольном учреждении в течение 12 часов составит 2656,31 рубля, а для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья — 1945,86 рубля.
Остальные суммы указаны в таблице:
|
Режим работы группы
|
Размер оплаты
|
Размер оплаты для родителей дете с ограниченными возможностями здоровья
|
14 часов (5-дневного пребывания)
|
2 921,94
|
2 140,45
|
24 часа (5-дневного пребывания)
|
3 187,57
|
2 335,03
|
14 часов (6-дневного пребывания)
|
3 479,77
|
2 549,08
|
24 часа (6-дневного пребывания)
|
3 825,09
|
2 802,04
Напомним, в других городах Свердловской области сумма платежа выросла еще в начале года.
Напомним, в середине мая в Екатеринбурге была понижена плата за садик для детей с ОВЗ.