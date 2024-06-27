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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В Нижнем Тагиле вырастет плата за детский сад

Родители в Нижнем Тагиле станут больше платить за детский сад

27 июня 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле вырастет плата за детский сад

С 1 июля в Нижнем Тагиле изменится оплата за пребывание малышей в детском саду. Теперь сумма станет больше на 4,5%.

Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Теперь сумма платежа за пятидневное пребывание ребенка в дошкольном учреждении в течение 12 часов составит 2656,31 рубля, а для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья — 1945,86 рубля.

Остальные суммы указаны в таблице:

Режим работы группы

Размер оплаты

Размер оплаты для родителей дете с ограниченными возможностями здоровья

14 часов (5-дневного пребывания)

2 921,94

2 140,45

24 часа (5-дневного пребывания)

3 187,57

2 335,03

14 часов (6-дневного пребывания)

3 479,77

2 549,08

24 часа (6-дневного пребывания)

3 825,09

2 802,04

Напомним, в других городах Свердловской области сумма платежа выросла еще в начале года.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге была понижена плата за садик для детей с ОВЗ.

#Ирина Кирилова
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