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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Житель Екатеринбурга на самокате сбил женщину

Самокатчик наехал на женщину в Екатеринбурге

27 июня 2024, 04:03
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Житель Екатеринбурга на самокате сбил женщину

Мужчина на электросамокате сбил женщину на тротуаре в Екатеринбурге. Инцидент произошел на улице Фурманова 26 июня 2024 года.

Горожанка выходила с ребенком из детского сада. В этот момент проезжавший мимо самокатчик ее сбил, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

У екатеринбурженки пострадали ноги и лицо. Ее отвезли в медучреждение. Ребенок повреждений не получил. В правоохранительных органах проводят проверку.

Напомним, в Екатеринбурге ввели ограничения для электросамокатов. Теперь на них нельзя кататься в парках и некоторых других общественных местах.

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