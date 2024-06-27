Самокатчик наехал на женщину в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Горожанка выходила с ребенком из детского сада. В этот момент проезжавший мимо самокатчик ее сбил, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
У екатеринбурженки пострадали ноги и лицо. Ее отвезли в медучреждение. Ребенок повреждений не получил. В правоохранительных органах проводят проверку.
Напомним, в Екатеринбурге ввели ограничения для электросамокатов. Теперь на них нельзя кататься в парках и некоторых других общественных местах.