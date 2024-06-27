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Почти 300 кг прокисшей молочки найдены в «Доброцене» в Свердловской области

Сотни килограммов скисшей молочки выявлены в «Доброцене» в Свердловской области

27 июня 2024, 07:17
Фото: 1MI

Почти 300 кг прокисшей молочки найдены в «Доброцене» в Свердловской области

Почти 291 кг прокисших молочных продуктов был обнаружен в магазине «Доброцен», расположенном в Ирбите (Свердловская область). Специалисты Роспотребнадзора выявили, что продукция хранится с нарушениями к требованиям маркировки.

Специалисты нагрянули в торговую точку с внеплановой проверкой, так как получили извещение от «Честного знака» о выявлении индикаторов риска.

Выборочный контроль показал, что в магазине имеются нарушения. В частности, на продажу шла продукция, у которой истек срок годности, неправильная маркировка или есть признаки фальсификата.

В результате на 19 наименований (117 кг) был составлен протокол ареста. Материалы были переданы в суд, который постановил, что организация должна выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом вся продукция будет конфискована, рассказали в Роспотребнадзоре.

После лабораторной проверки с продажи были сняты еще 13 наименований продукции в объеме 174 кг. В результате владелец ООО «ПВ-Урал» был привлечен к ответственности. Суд назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. Директор магазина получил предупреждение.

Дополнительно организации выданы предписания об устранении нарушений.

Напомним, ранее в Екатеринбурге случилось массовое отравление покупателей «Жизньмарта». Более десятка человек признаны пострадавшими. Им выплатят компенсации в размере одного миллиона рублей. Роспотребнадзор начал массовые проверки поставщиков продукции в магазин и в итоге закрыл более десятка предприятий до устранения нарушений.

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#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Свердловская область#Здоровье#Ирбит#Роспотребнадзор#Молочная продукция#Екатеринбург#Фальсификация
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