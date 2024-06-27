Сотни килограммов скисшей молочки выявлены в «Доброцене» в Свердловской области

В результате на 19 наименований (117 кг) был составлен протокол ареста. Материалы были переданы в суд, который постановил, что организация должна выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом вся продукция будет конфискована, рассказали в Роспотребнадзоре.