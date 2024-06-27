Сотни килограммов скисшей молочки выявлены в «Доброцене» в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Специалисты нагрянули в торговую точку с внеплановой проверкой, так как получили извещение от «Честного знака» о выявлении индикаторов риска.
Выборочный контроль показал, что в магазине имеются нарушения. В частности, на продажу шла продукция, у которой истек срок годности, неправильная маркировка или есть признаки фальсификата.
В результате на 19 наименований (117 кг) был составлен протокол ареста. Материалы были переданы в суд, который постановил, что организация должна выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом вся продукция будет конфискована, рассказали в Роспотребнадзоре.
После лабораторной проверки с продажи были сняты еще 13 наименований продукции в объеме 174 кг. В результате владелец ООО «ПВ-Урал» был привлечен к ответственности. Суд назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. Директор магазина получил предупреждение.
Дополнительно организации выданы предписания об устранении нарушений.
Напомним, ранее в Екатеринбурге случилось массовое отравление покупателей «Жизньмарта». Более десятка человек признаны пострадавшими. Им выплатят компенсации в размере одного миллиона рублей. Роспотребнадзор начал массовые проверки поставщиков продукции в магазин и в итоге закрыл более десятка предприятий до устранения нарушений.