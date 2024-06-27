Стал неподвижным из-за перегруза. Тагильчане заполнили мусорный бак камнями и землей

С начала лета 2024 года в Свердловской области было зафиксировано порядка двух десятков случаев заполнения емкостей, предназначенных для ТКО, совершенно другими категориями мусора. Так, в баки, кроме камней и земли, помещают стройматериалы, ветки, шифер и бытовую технику. Чаще всего нештатные ситуации происходят в Нижнем Тагиле, Верхней и Нижней Салде, а также в Горноуральском. Проблема заключается в том, что погрузить отходы в спецтехнику стандартным способом становится невозможно. В противном случае это станет причиной поломки как самих контейнеров, так и мусоровозов.