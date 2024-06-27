Стал неподвижным из-за перегруза. Тагильчане заполнили мусорный бак камнями и землей

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
С начала лета 2024 года в Свердловской области было зафиксировано порядка двух десятков случаев заполнения емкостей, предназначенных для ТКО, совершенно другими категориями мусора. Так, в баки, кроме камней и земли, помещают стройматериалы, ветки, шифер и бытовую технику. Чаще всего нештатные ситуации происходят в Нижнем Тагиле, Верхней и Нижней Салде, а также в Горноуральском. Проблема заключается в том, что погрузить отходы в спецтехнику стандартным способом становится невозможно. В противном случае это станет причиной поломки как самих контейнеров, так и мусоровозов.
Мы просим горожан не выкидывать в емкости ничего, кроме твердых бытовых отходов. Специально для этого на многих площадках располагаются бункеры. Если все же контейнер окажется заполнен другими отходами, водитель мусоровоза просто не сможет его опустошить. Он оставляет заявку диспетчеру, рассказывая о нарушении. Бак простоит на площадке до тех пор, пока его не очистят собственники территории. Просим вас содержать площадки в чистоте и утилизировать отходы согласно установленным правилам, — пояснили в пресс-службе регионального оператора «Рифей».
Ранее TagilCity.ru сообщал о правилах утилизации веток. Напомним, их нужно измельчать и складывать в контейнер так, чтобы они полностью помещались в него. Кроме этого, редакция не раз уведомляла тагильчан о наличии штрафов за размещение на КП автомобильных шин. Их необходимо сдавать в специализированные пункты приема.
С любыми вопросами по работе регоператора можно обратиться по телефону 8-800-234-02-43 с 8:00 до 20:00 часов.