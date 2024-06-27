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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Пьяный водитель устроил ДТП в Нижнем Тагиле с четырьмя пострадавшими

Стали известны подробности ДТП в Нижнем Тагиле на Жуковского

27 июня 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney

Пьяный водитель устроил ДТП в Нижнем Тагиле с четырьмя пострадавшими

Стали известны подробности автомобильной аварии, которая произошла в Нижнем Тагиле на улице Жуковского.

Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, взял ключи от машины Kia Rio своей сожительницы без ее ведома и отправился кататься. В какой-то момент он столкнулся с автомобилем LADA Priora, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В ЧП пострадали водитель и три пассажира LADA. Их отправили в медучреждение. Выяснилось, что у горожанина, который спровоцировал аварию, нет прав на вождение. Его привлекли к ответственности.

Напомним, дорожная авария произошла 27 июня 2024 года. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

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