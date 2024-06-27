Стали известны подробности ДТП в Нижнем Тагиле на Жуковского

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, взял ключи от машины Kia Rio своей сожительницы без ее ведома и отправился кататься. В какой-то момент он столкнулся с автомобилем LADA Priora, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В ЧП пострадали водитель и три пассажира LADA. Их отправили в медучреждение. Выяснилось, что у горожанина, который спровоцировал аварию, нет прав на вождение. Его привлекли к ответственности.
Напомним, дорожная авария произошла 27 июня 2024 года. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.