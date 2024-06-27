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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в 2021 году

Ученые: Извержения вулканов в Исландии могут продолжаться годами

27 июня 2024, 09:08
Фото: Valentin Troll, Uppsala University / around.uoregon.edu
Извержение вулкана Фаградальсфьядль в 2021 году
Ученые считают, что в Исландии в ближайшие годы возможны продолжительные извержения вулканов, что представляет угрозу для самого населенного региона страны и важной инфраструктуры.

Как пишет newkhakasiya.online, в журнале Terra Nova 26 июня был опубликован прогноз международной команды ученых о возможных извержениях вулканов в Исландии. Прогноз основан на данных о землетрясениях и геохимических показателях.

За последние три года на полуострове Рейкьянес произошло восемь извержений вулканов. Местные власти объявили чрезвычайное положение в этом юго-западном регионе страны, где проживает 70% населения и расположены единственный международный аэропорт и геотермальные электростанции.

В мае–июне текущего года произошло очередное извержение вулкана в регионе, в связи с чем были эвакуированы жители и туристы курорта Голубая лагуна.

Исландия известна своими вулканами, и почти вся территория страны состоит из застывшей лавы. Однако на полуострове Рейкьянес вулканический покой длился восемь столетий. Специалисты утверждают, что эта эпоха закончилась, и теперь долгое время в Исландии будут происходить извержения вулканов.

Извержения вулканов, происходящие в часе езды от столицы острова Рейкьявика, создают серьезные риски для экономики, а люди, эвакуированные из зоны риска, не знают, когда им удастся вернуться.

Группа международных ученых в течение трех последних лет изучала вулканы и составила прогноз на основе анализа данных о землетрясениях и состава лавы. По их мнению, в Исландии будут происходить повторяющиеся извержения вулканов в ближайшие годы, возможно, даже десятилетия или столетия.

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