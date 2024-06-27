Ученые: Извержения вулканов в Исландии могут продолжаться годами

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Как пишет newkhakasiya.online, в журнале Terra Nova 26 июня был опубликован прогноз международной команды ученых о возможных извержениях вулканов в Исландии. Прогноз основан на данных о землетрясениях и геохимических показателях.
За последние три года на полуострове Рейкьянес произошло восемь извержений вулканов. Местные власти объявили чрезвычайное положение в этом юго-западном регионе страны, где проживает 70% населения и расположены единственный международный аэропорт и геотермальные электростанции.
В мае–июне текущего года произошло очередное извержение вулкана в регионе, в связи с чем были эвакуированы жители и туристы курорта Голубая лагуна.
Исландия известна своими вулканами, и почти вся территория страны состоит из застывшей лавы. Однако на полуострове Рейкьянес вулканический покой длился восемь столетий. Специалисты утверждают, что эта эпоха закончилась, и теперь долгое время в Исландии будут происходить извержения вулканов.
Извержения вулканов, происходящие в часе езды от столицы острова Рейкьявика, создают серьезные риски для экономики, а люди, эвакуированные из зоны риска, не знают, когда им удастся вернуться.
Группа международных ученых в течение трех последних лет изучала вулканы и составила прогноз на основе анализа данных о землетрясениях и состава лавы. По их мнению, в Исландии будут происходить повторяющиеся извержения вулканов в ближайшие годы, возможно, даже десятилетия или столетия.