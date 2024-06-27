Ученые: Извержения вулканов в Исландии могут продолжаться годами

Исландия известна своими вулканами, и почти вся территория страны состоит из застывшей лавы. Однако на полуострове Рейкьянес вулканический покой длился восемь столетий. Специалисты утверждают, что эта эпоха закончилась, и теперь долгое время в Исландии будут происходить извержения вулканов.