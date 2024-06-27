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Полпред в УрФО Якушев помогает построить карьеру во власти бойцу СВО

Уральский полпред Якушев наставляет бойца СВО в кадровом проекте «Время героев»

27 июня 2024, 17:29
Фото: 1MI

Полпред в УрФО Якушев помогает построить карьеру во власти бойцу СВО

Владимир Якушев помогает свердловскому военнослужащему Александру Загайнову в кадровом проекте «Время героев».

Он направлен на поддержку бойцов специальной военной операции и реализуется в Свердловской области с 1 марта. В частности, военнослужащие могут в приоритетном порядке претендовать на получение высшего образования и в будущем попасть на госслужбу. Куратором и наставником одного из участников стал Владимир Якушев, рассказали в пресс-службе полпреда.

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО

С инициативой поддержки бойцов, которые находятся на передовой, но мечтают о высшем образовании, выступил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что в будущем военнослужащие должны активно участвовать в жизни страны: возглавлять регионы, крупные промышленные предприятия, занимать другие ключевые должности.

Владимир Якушев решил лично поддержать одного из участников нового кадрового проекта. В беседе с Зайгановым полпред подчеркнул, что почитает за честь помогать бойцу СВО.

Подполковник Александр Загайнов в настоящее время сумел выбиться в число 83 лидеров конкурса. В перспективе ему предстоит стажировка в Екатеринбурге, в рамках которой военнослужащий будет знакомиться с особенностями работы органов исполнительной власти.

Отметим, что 95 участников кадрового проекта «Время героев» будут участвовать в сентябрьских выборах в российских регионах от партии «Единая Россия».

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#Дарья Бобровицкая#Политика#Общество#Свердловская область#Кадры#Власть#Полпред#Екатеринбург#Владимир Якушев#Исполнительная власть#Боец СВО
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