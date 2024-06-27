Уральский полпред Якушев наставляет бойца СВО в кадровом проекте «Время героев»

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Он направлен на поддержку бойцов специальной военной операции и реализуется в Свердловской области с 1 марта. В частности, военнослужащие могут в приоритетном порядке претендовать на получение высшего образования и в будущем попасть на госслужбу. Куратором и наставником одного из участников стал Владимир Якушев, рассказали в пресс-службе полпреда.
С инициативой поддержки бойцов, которые находятся на передовой, но мечтают о высшем образовании, выступил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что в будущем военнослужащие должны активно участвовать в жизни страны: возглавлять регионы, крупные промышленные предприятия, занимать другие ключевые должности.
Владимир Якушев решил лично поддержать одного из участников нового кадрового проекта. В беседе с Зайгановым полпред подчеркнул, что почитает за честь помогать бойцу СВО.
Подполковник Александр Загайнов в настоящее время сумел выбиться в число 83 лидеров конкурса. В перспективе ему предстоит стажировка в Екатеринбурге, в рамках которой военнослужащий будет знакомиться с особенностями работы органов исполнительной власти.
Отметим, что 95 участников кадрового проекта «Время героев» будут участвовать в сентябрьских выборах в российских регионах от партии «Единая Россия».