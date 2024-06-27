Уральский полпред Якушев наставляет бойца СВО в кадровом проекте «Время героев»

Он направлен на поддержку бойцов специальной военной операции и реализуется в Свердловской области с 1 марта. В частности, военнослужащие могут в приоритетном порядке претендовать на получение высшего образования и в будущем попасть на госслужбу. Куратором и наставником одного из участников стал Владимир Якушев, рассказали в пресс-службе полпреда.