В Нижнем Тагиле перекрыли для транспорта улицу Орджоникидзе

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Согласно постановлению, автомобилисты не смогут воспользоваться дорожным полотном с 27 июня по 2 июля 2024 года. Проезд запретят от Коминтерна до Энтузиастов. Работы на данном участке проведет «Горэнерго-НТ».
Организация выставит знаки объезда, чтобы водителям было удобно ориентироваться на Вагонке.
Также стало известно, что Нижнему Тагилу выделят 100 миллионов, для того, чтобы отремонтировать проезды рядом с жилыми домами внутри кварталов.