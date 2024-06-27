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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Нижнем Тагиле перекрыли для транспорта улицу Орджоникидзе

В Нижнем Тагиле перекрыли для транспорта улицу Орджоникидзе

27 июня 2024, 12:23
В Нижнем Тагиле перекрыли часть улицы Орджоникидзе в Дзержинском районе. Ограничения будут действовать почти неделю.

Согласно постановлению, автомобилисты не смогут воспользоваться дорожным полотном с 27 июня по 2 июля 2024 года. Проезд запретят от Коминтерна до Энтузиастов. Работы на данном участке проведет «Горэнерго-НТ».

Организация выставит знаки объезда, чтобы водителям было удобно ориентироваться на Вагонке.

Также стало известно, что Нижнему Тагилу выделят 100 миллионов, для того, чтобы отремонтировать проезды рядом с жилыми домами внутри кварталов.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Дорога#Автомобиль#Закрытие#Водитель#Екатеринбург
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