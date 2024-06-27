В Нижнем Тагиле у Depo водитель прохал через двойную сплошную и чуть не устроил ДТП

На видео, снятом на видеорегистратор, водитель решил обогнать «ГАЗель». Он пересек двойную сплошную линию и почти в последний момент успел вернуться на свою полосу. Водитель автомобиля, на регистратор которого записано видео, успел увернуться. Ролик опубликован в группе «Тагил без Ям».