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В Нижнем Тагиле у Depo водитель чуть не устроил ДТП во время обгона

В Нижнем Тагиле у Depo водитель прохал через двойную сплошную и чуть не устроил ДТП

27 июня 2024, 06:39
Фото: «Тагил без Ям»

В Нижнем Тагиле у Depo водитель чуть не устроил ДТП во время обгона

Водитель чуть не спровоцировал ДТП, решив обогнать впереди идущий автомобиль. Для этого он пересек двойную сплошную линию. Инцидент случился утром 22 июня в районе Depo в Нижнем Тагиле.

На видео, снятом на видеорегистратор, водитель решил обогнать «ГАЗель». Он пересек двойную сплошную линию и почти в последний момент успел вернуться на свою полосу. Водитель автомобиля, на регистратор которого записано видео, успел увернуться. Ролик опубликован в группе «Тагил без Ям».

Напомним, утром 9 июня в поселке Северном в Нижнем Тагиле нетрезвый водитель устроил аварию и скрылся с места. Вместе с ним в салоне ехал его друг. Он пострадал. Однако мужчина убежал, оставив его на месте.

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#Ирина Кирилова#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Дорога#Нарушение#Водитель#Екатеринбург
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