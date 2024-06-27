В Нижнем Тагиле у Depo водитель прохал через двойную сплошную и чуть не устроил ДТП

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
На видео, снятом на видеорегистратор, водитель решил обогнать «ГАЗель». Он пересек двойную сплошную линию и почти в последний момент успел вернуться на свою полосу. Водитель автомобиля, на регистратор которого записано видео, успел увернуться. Ролик опубликован в группе «Тагил без Ям».
Напомним, утром 9 июня в поселке Северном в Нижнем Тагиле нетрезвый водитель устроил аварию и скрылся с места. Вместе с ним в салоне ехал его друг. Он пострадал. Однако мужчина убежал, оставив его на месте.