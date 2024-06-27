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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В свердловском поселке мужчина сжег в автомобиле своего собутыльника

В свердловском поселке мужчина сжег в автомобиле своего собутыльника

27 июня 2024, 12:51
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Тугулымском районе местный житель подозревается в убийстве своего собутыльника. Он сжег тело оппонента в автомобиле.

Сгоревшую машину с обуглившимся телом обнаружили в лесном массиве. В результате было возбуждено уголовное дело. Следователи смогли установить и подозреваемого в совершении преступления, и потерпевшего.

Предварительно известно, что мужчины распивали спиртное и поссорились. Хозяин жилища избил гостя и погрузил его в машину, на которой тот приехал. Вывезя в лес, он поджег автомобиль. Потерпевший скончался. Подозреваемому грозит обвинение, избрание меры пресечения и до 15 лет тюрьмы.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Ранее мужчина из Свердловской области получил 13 лет лишения свободы. Он задушил мать своей сожительницы.

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