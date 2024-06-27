В свердловском поселке мужчина сжег в автомобиле своего собутыльника

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Сгоревшую машину с обуглившимся телом обнаружили в лесном массиве. В результате было возбуждено уголовное дело. Следователи смогли установить и подозреваемого в совершении преступления, и потерпевшего.
Предварительно известно, что мужчины распивали спиртное и поссорились. Хозяин жилища избил гостя и погрузил его в машину, на которой тот приехал. Вывезя в лес, он поджег автомобиль. Потерпевший скончался. Подозреваемому грозит обвинение, избрание меры пресечения и до 15 лет тюрьмы.
Ранее мужчина из Свердловской области получил 13 лет лишения свободы. Он задушил мать своей сожительницы.