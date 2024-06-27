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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Верхний прудок

Воды нет и рыба погибла: под Нижним Тагилом экологическая катастрофа

27 июня 2024, 15:22
Фото: tagilcity.ru
Верхний прудок

Под Нижним Тагилом исчез целый пруд после прорыва берега

Верхний прудок, расположенный недалеко от Исинского пруда под Нижним Тагилом, обмелел после того, как произошел прорыв его береговой зоны. Эта экологическая катастрофа привела к гибели всей рыбы, обитающей в пруду, и оставила местных садоводов без источника воды для полива.

Верхний Прудок находился вверх по течению от Исинского пруда, рядом с садом Черёмушки под Нижним Тагилом. Он был важным элементом местной экосистемы, местом обитания различных видов рыб и источником воды для полива садовых участков. Береговая зона пруда была повреждена, что привело к исчезновению тагильского водоема.

Произошло на днях, я обнаружил сегодня после сильных дождей. Экологическая катастрофа, вытек весь пруд, так как прорвало береговую зону. Садоводы остались без воды на полив, рыба погибла. Пруда больше нет, — рассказал редакции TagilCity.ru Виктор, местный житель.
Верхний прудокВерхний прудок
Верхний прудокВерхний прудок
Верхний прудокВерхний прудок
Верхний прудокВерхний прудок
Верхний прудокВерхний прудок
Верхний прудок
Фото: tagilcity.ru

Прорыв береговой зоны может произойти по разным причинам, но обычно это связано с естественными процессами или деятельностью человека. Кроме того, эти факторы могут взаимодействовать друг с другом, усиливая риск прорыва береговой зоны. Журналист редакции TagilCity.ru задал вопрос общественнику Рамилю Хакимову о вероятных причинах случившегося.

Из-за дождей Верхний Прудок переполнен, там система из двух плотин, состоящая из двух переливных выпусков и одного донного. Скорее всего, вовремя не открыли донный выпуск, и земляное тело плотины Верхнего пруда насытилось водой и поплыло, — пояснил редакции TagilCity.ru Рамиль Хакимов.

Редакция TagilCity.ru направит запрос в природоохранную прокуратуру, чтобы выяснить, что стало причиной произошедшего и оценить нанесенный урон. 

В Свердловской области не впервые происходят подобные происшествия. Так, например, подобная ситуация произошла под Нижним Тагилом, с Иван-озером в 2021 году. Тогда там прорвало плотину, и вся вода ушла, так что пруд можно было перейти пешком. Сейчас плотину уже восстановили, но уровень воды ниже, чем в 2021 году, а на берегу можно найти останки речных обитателей.

Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
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