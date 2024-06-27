Воды нет и рыба погибла: под Нижним Тагилом экологическая катастрофа

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Верхний Прудок находился вверх по течению от Исинского пруда, рядом с садом Черёмушки под Нижним Тагилом. Он был важным элементом местной экосистемы, местом обитания различных видов рыб и источником воды для полива садовых участков. Береговая зона пруда была повреждена, что привело к исчезновению тагильского водоема.
Произошло на днях, я обнаружил сегодня после сильных дождей. Экологическая катастрофа, вытек весь пруд, так как прорвало береговую зону. Садоводы остались без воды на полив, рыба погибла. Пруда больше нет, — рассказал редакции TagilCity.ru Виктор, местный житель.
Прорыв береговой зоны может произойти по разным причинам, но обычно это связано с естественными процессами или деятельностью человека. Кроме того, эти факторы могут взаимодействовать друг с другом, усиливая риск прорыва береговой зоны. Журналист редакции TagilCity.ru задал вопрос общественнику Рамилю Хакимову о вероятных причинах случившегося.
Из-за дождей Верхний Прудок переполнен, там система из двух плотин, состоящая из двух переливных выпусков и одного донного. Скорее всего, вовремя не открыли донный выпуск, и земляное тело плотины Верхнего пруда насытилось водой и поплыло, — пояснил редакции TagilCity.ru Рамиль Хакимов.
Редакция TagilCity.ru направит запрос в природоохранную прокуратуру, чтобы выяснить, что стало причиной произошедшего и оценить нанесенный урон.
В Свердловской области не впервые происходят подобные происшествия. Так, например, подобная ситуация произошла под Нижним Тагилом, с Иван-озером в 2021 году. Тогда там прорвало плотину, и вся вода ушла, так что пруд можно было перейти пешком. Сейчас плотину уже восстановили, но уровень воды ниже, чем в 2021 году, а на берегу можно найти останки речных обитателей.