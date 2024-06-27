Воды нет и рыба погибла: под Нижним Тагилом экологическая катастрофа

В Свердловской области не впервые происходят подобные происшествия. Так, например, подобная ситуация произошла под Нижним Тагилом, с Иван-озером в 2021 году. Тогда там прорвало плотину, и вся вода ушла, так что пруд можно было перейти пешком. Сейчас плотину уже восстановили, но уровень воды ниже, чем в 2021 году, а на берегу можно найти останки речных обитателей.