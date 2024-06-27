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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Заброшенные территории Тагилстроевкого района Нижнего Тагила будут прибраны

Заброшенные территории Тагилстроевкого района Нижнего Тагила будут прибраны

27 июня 2024, 12:43
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле планируется привести в порядок порядок неэксплуатируемые территории Тагилстроевского района. На работы выделено два миллиона рублей.

Точные территории пока не определены. Подрядчик будет работать по заданию администрации Тагилстроевского района до 15 октября 2024 года. Заявки необходимо обслуживать в течение семи дней.

Работники будут складировать случайный мусор в мешки (до 5 килограммов на 100 квадратных метров), загружать в машины и утилизировать. Кроме того, контрактом предусмотрено выкашивание газонов и сорной травы, сбор мусора и тоже утилизация.

Такие же работы будут проводиться в сельских территориях под Нижним Тагилом. На это администрация выделила три миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Экология#Подрядчик#Тагилстроевский район#Мусор#Уборка#Трава#Екатеринбург#Закупка
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