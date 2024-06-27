Заброшенные территории Тагилстроевкого района Нижнего Тагила будут прибраны

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Точные территории пока не определены. Подрядчик будет работать по заданию администрации Тагилстроевского района до 15 октября 2024 года. Заявки необходимо обслуживать в течение семи дней.
Работники будут складировать случайный мусор в мешки (до 5 килограммов на 100 квадратных метров), загружать в машины и утилизировать. Кроме того, контрактом предусмотрено выкашивание газонов и сорной травы, сбор мусора и тоже утилизация.
Такие же работы будут проводиться в сельских территориях под Нижним Тагилом. На это администрация выделила три миллиона рублей.