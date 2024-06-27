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Updated Сегодня, 15:00

В Екатеринбурге задержан участник перестрелки около «Тихвина»

Задержан один из зачинщиков перестрелки у ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге

27 июня 2024, 14:58
Фото: 1MI

В Екатеринбурге задержан участник перестрелки около «Тихвина»

Силовики установили личность и задержали мужчину, который участвовал в разборках со стрельбой в жилом квартале Екатеринбурга.

Им оказался житель Березовского 1980 года рождения, сообщили в пресс-службе свердловского УМВД. В настоящий момент он взят под стражу.

Напомним, что перестрелка у ресторана Asado произошла в чреду, 26 июня. Участники конфликта после перепалки взялись за оружие, однако потом разъехались на машинах. При этом пулю в ногу получил мужчина, который, по его словам, просто проходил мимо.

Так ли это — будет установлено в ходе расследования. Над выяснением обстоятельств инцидента с применением оружия сейчас работают правоохранители.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный устроил поножовщину около клуба.

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