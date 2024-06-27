Задержан один из зачинщиков перестрелки у ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Им оказался житель Березовского 1980 года рождения, сообщили в пресс-службе свердловского УМВД. В настоящий момент он взят под стражу.
Напомним, что перестрелка у ресторана Asado произошла в чреду, 26 июня. Участники конфликта после перепалки взялись за оружие, однако потом разъехались на машинах. При этом пулю в ногу получил мужчина, который, по его словам, просто проходил мимо.
Так ли это — будет установлено в ходе расследования. Над выяснением обстоятельств инцидента с применением оружия сейчас работают правоохранители.
Ранее в Екатеринбурге неизвестный устроил поножовщину около клуба.