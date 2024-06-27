Зарплаты, экологическая катастрофа под Тагилом и асфальт на Циолковского: итоги дня

К укладке третьего слоя асфальта приступили рабочие, которые ремонтируют дорогу на путепроводе Циолковского в Тагиле. Работа на этом важнейшем для города участке не прекращаются ни днем, ни ночью. Дорожники любят прохладные ночные часы: пробок нет, и работа лучше спорится.