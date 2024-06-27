Зарплаты, экологическая катастрофа под Тагилом и асфальт на Циолковского: итоги дня

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Сотрудники тагильских предприятий неплохо зарабатывают — средняя зарплата на заводах составила по итогам 2023 года 71 тысячу рублей. В других сферах тагильчане также имеют неплохие доходы. В частности, работодатели прилично платят в сфере финансов, страхования, строительства.
Под Нижним Тагилом после прорыва береговой зоны обмелел Верхний прудок. Это настоящая экологическая катастрофа, считают местные жители: после исчезновения водоема погибла вся рыба, а местные садоводы лишились единственного водоема для полива грядок.
К укладке третьего слоя асфальта приступили рабочие, которые ремонтируют дорогу на путепроводе Циолковского в Тагиле. Работа на этом важнейшем для города участке не прекращаются ни днем, ни ночью. Дорожники любят прохладные ночные часы: пробок нет, и работа лучше спорится.
С 1 июля в Тагиле вырастет плата за детский сад. В среднем сумма увеличится на 4,5%. Теперь за пребывание ребенка в дошкольном учреждении в течение 12 часов семья заплатит 2656,31 рубля. Дети-инвалиды получат скидку. В других городах Свердловской области повышение прошло начале года.
В Нижнем Тагиле обновят сеть уличного освещения. На эти цели муниципалитет готов потратить почти 72 млн рублей. Работа будет проходить в несколько этапов, а полностью проект завершится в 2026 году.