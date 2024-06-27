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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

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Зарплаты, экологическая катастрофа под Тагилом и асфальт на Циолковского: итоги дня

Зарплаты, экологическая катастрофа под Тагилом и асфальт на Циолковского: итоги дня

27 июня 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney
Зарплаты на тагильских заводах превысили 71 тысячу рублей. Под Тагилом водоем исчез из-за прорыва береговой линии. Новый асфальт укладывают на Циолковского. В тагильских садах выросла родительская плата. На ремонт уличного освещения власти потратят 72 млн рублей. Главные события в Тагиле и области.

Сотрудники тагильских предприятий неплохо зарабатывают — средняя зарплата на заводах составила по итогам 2023 года 71 тысячу рублей. В других сферах тагильчане также имеют неплохие доходы. В частности, работодатели прилично платят в сфере финансов, страхования, строительства.

Зарплаты на заводах Нижнего Тагила превысили 71 тысячу рублей
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Под Нижним Тагилом после прорыва береговой зоны обмелел Верхний прудок. Это настоящая экологическая катастрофа, считают местные жители: после исчезновения водоема погибла вся рыба, а местные садоводы лишились единственного водоема для полива грядок.

Воды нет и рыба погибла: под Нижним Тагилом экологическая катастрофа
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К укладке третьего слоя асфальта приступили рабочие, которые ремонтируют дорогу на путепроводе Циолковского в Тагиле. Работа на этом важнейшем для города участке не прекращаются ни днем, ни ночью. Дорожники любят прохладные ночные часы: пробок нет, и работа лучше спорится.

Дорожники Нижнего Тагила показали, чем занимаются на работе ночью
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С 1 июля в Тагиле вырастет плата за детский сад. В среднем сумма увеличится на 4,5%. Теперь за пребывание ребенка в дошкольном учреждении в течение 12 часов семья заплатит 2656,31 рубля. Дети-инвалиды получат скидку. В других городах Свердловской области повышение прошло начале года.

Родители в Нижнем Тагиле станут больше платить за детский сад
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В Нижнем Тагиле обновят сеть уличного освещения. На эти цели муниципалитет готов потратить почти 72 млн рублей. Работа будет проходить в несколько этапов, а полностью проект завершится в 2026 году.

71,9 миллиона выделено на обслуживание уличного освещения в Нижнем Тагиле
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