Зарплаты на заводах Нижнего Тагила превысили 71 тысячу рублей

Также тагильчане стали больше зарабатывать и в других сферах. Так, в прошлом году заработок местных жителей в среднем стал выше в области финансов и страховки (68 226,7 руб.), строительстве (68 930,8 руб.), деятельности в области информации и связи (82 410,2 руб.), а также в профессиональной, научной и технической областях (85 857,1 руб.).