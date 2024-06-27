Зарплаты на заводах Нижнего Тагила превысили 71 тысячу рублей

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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В 2023 году в Нижнем Тагиле увеличился размер зарплаты горожан на промышленных предприятиях, рассказал мэр города Владислав Пинаев во время выступления с докладом на заседании гордумы.
В производстве города в 2023 году было занято 53 345 человек, что на 0,5% меньше, чем в 2022 году. Среднемесячная заработная плата увеличилась во всех сферах промышленности, в том числе в обрабатывающей сфере она выросла на 30% и составила 71 194 рубля, — говорит глава города.
Также тагильчане стали больше зарабатывать и в других сферах. Так, в прошлом году заработок местных жителей в среднем стал выше в области финансов и страховки (68 226,7 руб.), строительстве (68 930,8 руб.), деятельности в области информации и связи (82 410,2 руб.), а также в профессиональной, научной и технической областях (85 857,1 руб.).