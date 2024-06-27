Жена погибшего на заводе в Серове обвиняет в его смерти крановщика

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Женщина рассказала, что во время работ ее мужу нужно было отключить электричество. Горожанка не верит в то, что он мог забыть это сделать и предполагает, что он отключил, а крановщик, не проверив, что идут работы, снова включил, рассказала она «Четвертому каналу».
Также вдова рассказала, что супруг работал на предприятии 14 лет и был одним из лучших сотрудников. Однако, по ее словам, на заводе старое оборудование и однажды там уже происходил подобный случай.
Напомним, ЧП случилось 26 июня 2024 года. В прокуратуре начали проверку.