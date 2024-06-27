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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Жена погибшего на заводе в Серове обвиняет в его смерти крановщика

Жена погибшего на заводе в Серове обвиняет в его смерти крановщика

27 июня 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney
Жена сотрудника завода в Серове, погибшего во время работы, обвиняет в его смерти крановщика.

Женщина рассказала, что во время работ ее мужу нужно было отключить электричество. Горожанка не верит в то, что он мог забыть это сделать и предполагает, что он отключил, а крановщик, не проверив, что идут работы, снова включил, рассказала она «Четвертому каналу».

Также вдова рассказала, что супруг работал на предприятии 14 лет и был одним из лучших сотрудников. Однако, по ее словам, на заводе старое оборудование и однажды там уже происходил подобный случай.

Напомним, ЧП случилось 26 июня 2024 года. В прокуратуре начали проверку.

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