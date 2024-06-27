Житель Екатеринбурга задержан за разбойные нападения

Так, мужчина, взяв с собой нож, подходил к людям на улице и требовал отдать ему телефоны. Один из потерпевших отдал ему гаджет, после чего злоумышленник скрылся. Прохожие обратились в полицию, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.