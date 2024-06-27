Житель Екатеринбурга задержан за разбойные нападения

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
Так, мужчина, взяв с собой нож, подходил к людям на улице и требовал отдать ему телефоны. Один из потерпевших отдал ему гаджет, после чего злоумышленник скрылся. Прохожие обратились в полицию, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Вскоре правоохранителям удалось задержать уличного грабителя. Как оказалось, задержанный нигде не работал и ранее был судим за угон. По его словам, он успел сбыть телефон. В отношении горожанин возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, в Нижнем Тагиле многократно судимый мужчина ограбил нового знакомого, приехавшего из Иркутской области.