Житель Екатеринбурга заплатил Cadillac за долги по ЖКХ и налогам

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Мужчина уклонялся от добровольной оплаты задолженности и игнорировал вызовы судебных приставов. В ходе проверки его финансового положения выяснилось, что он не имеет официального дохода и банковских счетов. Однако в его собственности находились два автомобиля.
Судебные приставы объявили транспорт в исполнительный розыск. Автомобили были обнаружены на разных парковках города. На машины наложен арест, в ближайшее время они будут реализованы для погашения задолженности.
Ранее 2.8 млн рублей долгов по штрафам накопил житель Екатеринбурга.