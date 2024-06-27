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В Екатеринбурге у должника арестовали Cadillac и ВАЗ за неуплату налогов

Житель Екатеринбурга заплатил Cadillac за долги по ЖКХ и налогам

27 июня 2024, 09:19
Фото: 1MI

В Екатеринбурге у должника арестовали Cadillac и ВАЗ за неуплату налогов

Судебные приставы Орджоникидзевского района Екатеринбурга арестовали два автомобиля, принадлежащих местному жителю, накопившему долги по налогам и ЖКХ на сумму свыше 355 тысяч рублей. Взысканию подлежат Cadillac Seville и ВАЗ 2112.

Мужчина уклонялся от добровольной оплаты задолженности и игнорировал вызовы судебных приставов. В ходе проверки его финансового положения выяснилось, что он не имеет официального дохода и банковских счетов. Однако в его собственности находились два автомобиля.

Судебные приставы объявили транспорт в исполнительный розыск. Автомобили были обнаружены на разных парковках города. На машины наложен арест, в ближайшее время они будут реализованы для погашения задолженности.

Ранее 2.8 млн рублей долгов по штрафам накопил житель Екатеринбурга.

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#Екатерина Смирнова#Общество#ЖКХ#Долги#Арест#Водитель#Приставы#Екатеринбург#Инцидент
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