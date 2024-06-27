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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Житель Нижнего Тагила обвиняется в краже денег с карты

Житель Нижнего Тагила обвиняется в краже денег с карты

27 июня 2024, 11:07
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле молодой человек украл с чужой банковской карты более 2,7 тысячи рублей 7 февраля 2024 года.

За некоторое время до преступления молодой человек украл у потерпевшего сим-карту. Затем он установил приложение, которое используют предприниматели для сотрудничества с самозанятыми, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Далее горожанин получил доступ к информации о привязке карты на имя потерпевшего к банковскому счету и, поменяв пароль в приложении, изменил реквизиты и перевел себе 2,7 тысячи, которые впоследствии потратил.

Когда преступная махинация вскрылась, тагильчанина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. После завершения следствия материалы были отправлены в суд.

Напомним, житель Екатеринбурга украл 70 тысяч рублей с карточки своего родственника. В отношении него возбудили дело.

Житель Нижнего Тагила украл 100 тысяч с банковской карты
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