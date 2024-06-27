Житель Нижнего Тагила обвиняется в краже денег с карты

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
За некоторое время до преступления молодой человек украл у потерпевшего сим-карту. Затем он установил приложение, которое используют предприниматели для сотрудничества с самозанятыми, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Далее горожанин получил доступ к информации о привязке карты на имя потерпевшего к банковскому счету и, поменяв пароль в приложении, изменил реквизиты и перевел себе 2,7 тысячи, которые впоследствии потратил.
Когда преступная махинация вскрылась, тагильчанина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. После завершения следствия материалы были отправлены в суд.
Напомним, житель Екатеринбурга украл 70 тысяч рублей с карточки своего родственника. В отношении него возбудили дело.