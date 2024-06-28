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18 тонн зараженных помидоров привезли в Екатеринбург

18 тонн зараженных помидоров привезли в Екатеринбург

28 июня 2024, 03:17
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбург привезли большую партию опасных помидоров из Казахстана.

Во время проверки, которую проводил Россельхознадзор, выяснилось, что в помидорах содержится опасный вредитель, рассказали в пресс-службе уральского ведомства.

В связи с этим было решено уничтожить данную партию продукции, чтобы предотвратить распространение вируса среди населения.

Напомним, в Свердловскую область из Китая была доставлена крупная партия нектаринов. Во время исследования в фруктах были выявлены опасные личинки. Прежде чем допускать их к продаже, собственнику необходимо их обеззаразить.

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#Елизавета Зиборова#Проверка#Здоровье#Экспертиза#Овощи#Помидоры#Россельхознадзор#Продукция#Партия#Казахстан#Вирус#Екатеринбург
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