18 тонн зараженных помидоров привезли в Екатеринбург

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Во время проверки, которую проводил Россельхознадзор, выяснилось, что в помидорах содержится опасный вредитель, рассказали в пресс-службе уральского ведомства.
В связи с этим было решено уничтожить данную партию продукции, чтобы предотвратить распространение вируса среди населения.
Напомним, в Свердловскую область из Китая была доставлена крупная партия нектаринов. Во время исследования в фруктах были выявлены опасные личинки. Прежде чем допускать их к продаже, собственнику необходимо их обеззаразить.