Автомобиль наехал на машины Росгвардии в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Известно, что силовики ехали на вызов, когда в них врезалась иномарка, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
По словам очевидца, на дорожном участке, где произошла авария, скопилась автомобильная пробка. Подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в Нижнем Тагиле пьяный мужчина без прав, находившийся за рулем иномарки своей сожительницы, врезался в легковую машину, водитель и пассажиры которой получили травмы.