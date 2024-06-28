tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Автомобиль в Екатеринбурге сбил две машины Росгвардии

Автомобиль наехал на машины Росгвардии в Екатеринбурге

28 июня 2024, 06:54
Фото: 1MI

Автомобиль в Екатеринбурге сбил две машины Росгвардии

В Екатеринбурге автомобиль Mini Cooper сбил две служебные машины Росгвардии. Инцидент случился на перекрестке улица Артинская — проспект Космонавтов 28 июня 2024 года.

Известно, что силовики ехали на вызов, когда в них врезалась иномарка, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

По словам очевидца, на дорожном участке, где произошла авария, скопилась автомобильная пробка. Подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны.

Напомним, в Нижнем Тагиле пьяный мужчина без прав, находившийся за рулем иномарки своей сожительницы, врезался в легковую машину, водитель и пассажиры которой получили травмы.

На трассе Екатеринбург-Серов Volkswagen Polo влетел в грузовой рефрижератор
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура заинтересовалась сбившим трех человек жителем Горного ЩитаАвтомобилист под Екатеринбургом сбил трех человек и протаранил стену магазинаРебенок-пассажир мотоцикла погиб в ДТП с автомобилем в поселке Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Дорога#Полиция#Столкновение#Автомобиль#Водитель#ЧП#Росгвардия#Перекресток#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Воды нет и рыба погибла: под Нижним Тагилом экологическая катастрофа
Вчера, 15:22
Зарплаты на заводах Нижнего Тагила превысили 71 тысячу рублей
Вчера, 06:31
Ближайший слой боровиков в Свердловской области пойдет не раньше августа
Вчера, 11:41
Какая будет погода в День молодежи в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:23
Уральский полпред Якушев наставляет бойца СВО в кадровом проекте «Время героев»
Вчера, 17:29
Что изменится с 1 июля 2024 года для свердловчан: пенсии, ЖКХ, госпошлины
Сегодня, 06:32