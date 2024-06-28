«Айда на рыбалку!» В Свердловской области сняты нерестовые ограничения на вылов рыбы

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Запрет на рыбалку на Среднем Урале действовал с 25 апреля по 25 июня. Ловить рыбу на обычную удочку было можно. А вот использовать сети, ловушки, удочки и спиннинги с большим количеством крючков, придонные неводы и ряд других снастей было запрещено — Росрыболовство причисляло их к браконьерским. Однако теперь возможностей для хорошего улова у свердловчан будет больше.
TagilCity.ru составил рейтинг самых привлекательных для рыбалки мест Свердловской области.
На берегах этого искусственного водоема всегда многолюдно. Свердловские рыбаки обожают это место из-за близости к цивилизации (водохранилище находится недалеко от Екатеринбурга), развитой инфраструктуры и обилие самой разнообразной рыбы.
Сюда, в район реки Чусовой, рыбаки едут за щуками, налимами и судаками — это естественные обитатели водоема. А еще в водохранилище водятся белый амур, карп и толстолобик. Мальки данных видов были выпущены по программе зарыбления и неплохо прижились.
Еще одно излюбленное место для поклонников крючка и удочки. Это самый крупный водный объект в Свердловской области с сетью притоков, в которых водится самая разнообразная рыба, в том числе и краснокнижные виды. Также на Тавде занимаются промышленным рыболовством. Это факт говорит нам о том, что рыбы здесь — хоть отбавляй.
Водоем находится в городской черте Екатеринбурга, поэтом пользуется огромной популярностью у рыбаков. Это место идеально подходит для тех, кто не любит долгие сборы и не хочет уезжать из дома надолго, но не прочь посидеть на берегу с удочкой в руках пару-тройку часов. На Шарташе можно разжиться карпом, пелядью, карасями и подлещиками.
Многие рыбаки Свердловской области уверены, что самый лучший клев — именно на Туре. Рыбы здесь очень: водятся щуки, язи, налимы, чебаки и многие другие виды, в том числе краснокнижные. В разгар сезона, который приходится на август, без улова с Туры не возвращаются даже новички.
Сюда приезжают порыбачить те, кого не устраивают обычные окуни и подлещики. На Рефтинское едут за рыбной «элитой» — форелью, карпом и осетром. Правда, за удовольствие закинуть снасти придется заплатить. Бесплатная рыбалка здесь тоже доступна: в местных водах есть плотва, белый амур, лещи, судаки и даже канальные сомы.