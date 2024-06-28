«Айда на рыбалку!» В Свердловской области сняты нерестовые ограничения на вылов рыбы

Запрет на рыбалку на Среднем Урале действовал с 25 апреля по 25 июня. Ловить рыбу на обычную удочку было можно. А вот использовать сети, ловушки, удочки и спиннинги с большим количеством крючков, придонные неводы и ряд других снастей было запрещено — Росрыболовство причисляло их к браконьерским. Однако теперь возможностей для хорошего улова у свердловчан будет больше.