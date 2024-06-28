Более 1000 жителей поселка Сокол будут вынуждены поменять прописку в Нижнем Тагиле

Добавим, что вхождение в состав Нижнего Тагила позволит поселку Сокол получать финансовую помощь на развитие инфраструктуры и принимать участие в национальных проектах по развитию. Теперь программа развития Нижнего Тагила будет включать и программу развития присоединенного поселка.