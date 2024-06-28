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Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Более 1000 жителей нового в Нижнем Тагиле поселка Сокол будут менять прописку

Более 1000 жителей поселка Сокол будут вынуждены поменять прописку в Нижнем Тагиле

28 июня 2024, 10:12
Фото: tagilcity.ru

Более 1000 жителей нового в Нижнем Тагиле поселка Сокол будут менять прописку

1169 человек, проживающих в поселке «Покровское-1», поменяют прописку после того, как будет закончена процедура учреждения нового населенного пункта Нижнего Тагила — поселка Сокол. Жителям предстоит изменить свои документы.

Продолжается присоединение поселка городского типа «Покровское-1». С 13 по 14 июня жители населенного пункта голосовали за новое название — «Сокол». В опросе приняли участие 262 человека, обладающих избирательным правом, 244 из которых поддержали новое название, 18 высказались против. Опрос признали состоявшимся.

Документы о присвоении названия будут направлены в Законодательное собрание Свердловской области. Ранее региональный парламент принял закон, который учредил новый населенный пункт Нижнего Тагила.

Зампредседателя гордумы Нижнего Тагила Алексей Балыбердин обратился к мэрии с просьбой на несколько месяцев организовать выездной пункт МФЦ для работы с гражданами, которым предстоит изменить прописку.

Оказать максимальное содействие жителям для организации выездного пункта многофункционального центра, чтобы жители максимально быстро и с меньшими затратами это сделали. Нужно будет всем менять прописку, — отметил Балыбердин.
Поселок «Сокол» в составе Нижнего Тагила учредили законом Свердловской области
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Добавим, что вхождение в состав Нижнего Тагила позволит поселку Сокол получать финансовую помощь на развитие инфраструктуры и принимать участие в национальных проектах по развитию. Теперь программа развития Нижнего Тагила будет включать и программу развития присоединенного поселка.

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