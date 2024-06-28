Денис Буцаев назвал общий призовой фонд «Зеленой премии»

В общественном треке конкурсанты будут соревноваться в 5 номинациях. В номинации «Экологические лидеры» определят 3 победителей, которым будет предоставлен грант в размере 1 миллиона рублей. В категории «Экологическая семья» будет выдан сертификат на сумму 500 тысяч рублей на семейное путешествие. Также будет определено 3 победителя в категории «Экологические центры», которым предоставят грант в размере 500 тысяч рублей. Три победителя в категории «Экологическое предпринимательство» получат грант в размере 500 тысяч рублей. В номинации «Студенчество» стипендией в размере 150 тысяч рублей будут награждены 10 победителей.