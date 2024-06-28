Денис Буцаев назвал общий призовой фонд «Зеленой премии»

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, в 2024 году будут выбраны победители в трех треках: профессиональном, общественном и в треке «Юннаты». Средства фонда будут распределены среди победителей в номинациях общественного и юннатского треков, сообщает newsnn.ru.
Буцаев подчеркнул, что «Зеленая премия» является главным мероприятием в сфере экологического просвещения, которое помогает выявить активных представителей общественности, бизнеса, образовательных учреждений и молодежи, помогающих развитию экономики замкнутого цикла и проведению реформы в сфере обращения с отходами.
В общественном треке конкурсанты будут соревноваться в 5 номинациях. В номинации «Экологические лидеры» определят 3 победителей, которым будет предоставлен грант в размере 1 миллиона рублей. В категории «Экологическая семья» будет выдан сертификат на сумму 500 тысяч рублей на семейное путешествие. Также будет определено 3 победителя в категории «Экологические центры», которым предоставят грант в размере 500 тысяч рублей. Три победителя в категории «Экологическое предпринимательство» получат грант в размере 500 тысяч рублей. В номинации «Студенчество» стипендией в размере 150 тысяч рублей будут награждены 10 победителей.
В трек «Зеленая премия. Юннаты» включена номинация «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов». В ней выберут 10 финалистов, которых пригласят на церемонию награждения. Также в данном треке предусмотрена номинация «Лидеры юннатов», в которой пяти победителям будет предоставлен грант в размере 200 000 рублей.
В каждой номинации профессионального трека будет 10 финалистов, которых также пригласят на церемонию награждения.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, оценка проектов будет проводиться экспертной комиссией в заочном формате, после чего составят шорт-лист. На его основе будут определены победители в профессиональном треке, треке «Зеленая премия. Юннаты» и в номинации «Экологическая семья».
Лидеров номинаций «Экологические лидеры», «Экологические центры», «Экологическое предпринимательство», «Студенчество» определят на основе оценки экспертной комиссии, шорт-листа и защиты проектов шорт-листа перед жюри в формате питчинга.
Все размеры грантов по номинациям обозначены с учетом налогов.