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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Депутат Иванов: лишние самокаты из Екатеринбурга можно отправить на СВО

Депутат из Екатеринбурга предложил отправлять в зону СВО самокаты

28 июня 2024, 13:48
Фото: 1MI

Депутат Иванов: лишние самокаты из Екатеринбурга можно отправить на СВО

На передовой в зоне специальной военной операции есть запрос на электросамокаты. Отправить их туда можно из Екатеринбурга.

В столице Среднего Урала наблюдается переизбыток электросамокатов, тогда как бойцы на передовой могли бы найти для них хорошее применение. Такую идею высказал депутат Максим Иванов.

По его мнению, на улицах города сегодня слишком много «дерзко гоняющих самокатчиков», тогда как в зоне СВО таки средств передвижения не хватает. Например, о желании иметь самокаты рассказывал командир одного из гранатометных взводов. Также они очень пригодились бы подразделениям минеров.

Иванов намерен обсудить эту тему с коллегами-депутатами. И если его предложение будет поддержано, то соответствующий запрос можно будет направить шеринговым сервисам.

Самокатчик сбил женщину на улице Фурманова в Екатеринбурге.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Депутат#Екатеринбург#Самокаты#СВО
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