Депутат из Екатеринбурга предложил отправлять в зону СВО самокаты

По его мнению, на улицах города сегодня слишком много «дерзко гоняющих самокатчиков», тогда как в зоне СВО таки средств передвижения не хватает. Например, о желании иметь самокаты рассказывал командир одного из гранатометных взводов. Также они очень пригодились бы подразделениям минеров.