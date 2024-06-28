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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Нижнем Тагиле формальдегид превышал норму два дня подряд

Два дня в Нижнем Тагиле жители дышали формальдегидом

28 июня 2024, 10:42
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле формальдегид превышал норму два дня подряд

18 и 19 июня в Нижнем Тагиле было установлено превышение нормы формальдегида в полтора раза.

Согласно официальным данным, которые накануне появились на сайте «Уральское УГМС», впервые CH2O уловили в 13:00 часов 18 июня на Сухоложском поселке. Затем в 19:00 часов его зафиксировал пост на Вагонке. В обоих случаях концентрация вещества составила 1,5 ПДК.

Днем позже формальдегид уловили утром также на Вагонке, на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов. Концентрация канцерогена повторила показатели предыдущего дня. Также на этой же точке было отмечено ночное превышение до 1,1 ПДК.

С учетом новых данных, это уже десятый день в июне, когда жители и гости города вынуждены дышать вредным веществом с промышленного производства.

Фото: tagilcity.ru
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