Два дня в Нижнем Тагиле жители дышали формальдегидом

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Согласно официальным данным, которые накануне появились на сайте «Уральское УГМС», впервые CH2O уловили в 13:00 часов 18 июня на Сухоложском поселке. Затем в 19:00 часов его зафиксировал пост на Вагонке. В обоих случаях концентрация вещества составила 1,5 ПДК.
Днем позже формальдегид уловили утром также на Вагонке, на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов. Концентрация канцерогена повторила показатели предыдущего дня. Также на этой же точке было отмечено ночное превышение до 1,1 ПДК.
С учетом новых данных, это уже десятый день в июне, когда жители и гости города вынуждены дышать вредным веществом с промышленного производства.