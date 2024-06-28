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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Екатеринбурге будут судить местных жителей за организацию подпольного казино

Двое мужчин предстанут перед судом за организацию подпольного казино в Екатеринбурге

28 июня 2024, 07:26
Фото: 1MI

В Екатеринбурге будут судить местных жителей за организацию подпольного казино

В Екатеринбурге будут судить двух местных жителей, организовавших подпольное игорное заведение.

Следствие установило, что подсудимые в течение года (с мая 2021 по апрель 2023 года) были владельцами подпольного казино в арендованных помещениях Екатеринбурга. Они приобрели у другого местного жителя и установили в казино электронные терминалы.

Игроки в подпольном заведении делали ставки, выигрывая или проигрывая деньги. Доход от незаконной деятельности составил не менее 45,9 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее предприниматель из Нижнего Тагила расстрелял партнера из-за долга по казино.

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#Екатерина Смирнова#Суд#Незаконная деятельность#Криминал#Приговор#Игры#Екатеринбург
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