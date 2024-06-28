Двое мужчин предстанут перед судом за организацию подпольного казино в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Следствие установило, что подсудимые в течение года (с мая 2021 по апрель 2023 года) были владельцами подпольного казино в арендованных помещениях Екатеринбурга. Они приобрели у другого местного жителя и установили в казино электронные терминалы.
Игроки в подпольном заведении делали ставки, выигрывая или проигрывая деньги. Доход от незаконной деятельности составил не менее 45,9 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, ранее предприниматель из Нижнего Тагила расстрелял партнера из-за долга по казино.