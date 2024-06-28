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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

В Екатеринбурге в этом году рекорд стобалльников на ЕГЭ

Екатеринбург бьет рекорды по стобалльникам на ЕГЭ. В этом году их уже 114

28 июня 2024, 08:04

В Екатеринбурге в этом году рекорд стобалльников на ЕГЭ

В Екатеринбурге 114 выпускников получили высший балл по различным предметам.


В Екатеринбурге в 2024 году происходит бум стобалльников на ЕГЭ. Уже сейчас 114 выпускников получили максимальный балл по различным предметам, сообщает издание URA.RU со ссылкой на местный департамент образования.

Самым частым предметом, по которому ученики получают сто баллов, является литература (34), затем идет химия (17) и замыкает тройку лидеров русский язык (28). Также есть отличники по математике, физике, географии, обществознанию, английскому и биологии.

В этот год ни один выпускник не смог набрать максимальный балл по информатике и истории.

Стоит отметить, что количество ребят, получивших высший балл в Екатеринбурге выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом (в 2023 году их было 68, а в 2022 — 42). Такие результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки школьников в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Школа#ЕГЭ#Экзамен#Екатеринбург
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