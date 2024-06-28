Екатеринбург бьет рекорды по стобалльникам на ЕГЭ. В этом году их уже 114

Стоит отметить, что количество ребят, получивших высший балл в Екатеринбурге выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом (в 2023 году их было 68, а в 2022 — 42). Такие результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки школьников в Екатеринбурге.